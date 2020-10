Mis à jour le 31/10/2020 à 16:44

Le jour des morts C’est l’une des célébrations les plus emblématiques du Mexique, où les personnes déjà décédées sont honorées et elle a lieu les 1er et 2 novembre. Le festival remonte à l’époque préhispanique, en plus d’être combiné avec les fêtes catholiques.

Le jour des morts Il est célébré avec des offrandes et des fleurs de souciDe plus, un autel des morts est fait, qui est une sorte de «portail» à travers lequel les défunts peuvent rendre visite à leurs proches chez eux.

Cette date spéciale, pleine de tradition et de couleur, a un symbole représentatif: Le Catrina. Les rues du Mexique sont ornées de cette icône qui colore l’une des traditions les plus importantes du pays. Mais qu’est-ce qu’une catrina et en quoi est-elle différente d’un crâne? Voici la réponse.

QU’EST-CE QUE CATRINA ET QUE SIGNIFIE-T-ELLE?

Le Catrina est une figure créée en 1912 par le dessinateur mexicain José Guadalupe Posada. C’est une caricature d’un crâne souriant portant un costume victorien, un fedora fleuri et une expression moqueuse.

Sous les gouvernements de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada et Porfirio Díaz, les images de squelettes et de crânes étaient une forme courante de dénonciation et de critique sociale dans les publications de l’époque que divers dessinateurs utilisaient. Ainsi, José Guadalupe Posada a créé le personnage de “La Calavera Garbancera” comme une forme de critique.

“Garbancera” C’est le mot avec lequel les gens qui vendaient des pois chiches étaient connus à l’époque, de nouveaux riches qui, de sang indigène, se faisaient passer pour des Européens et niaient leur propre race, héritage et culture.

Des décennies plus tard, le muraliste Diego Rivera renomma le «Calavera Garbancera» comme “La Catrina”. Rivera est celui qui lui a donné sa tenue caractéristique, avec son étole de plumes, quand il l’a reflétée dans sa peinture murale “ Rêve d’un dimanche après-midi dans l’Alameda Central ”, où le crâne apparaît avec son créateur, José Guadalupe Posada et une version pour enfants de Rivera et avec Frida Kahlo.

Il convient de noter que le mot «catrín» était utilisé pour décrire un homme habillé avec élégance.

EN QUELLE SÉDIFÉRENCE EST LA CATRINA D’UN CRÂNE?

La maquilleuse Claudia Jabalera a expliqué à CNN en Español quels sont les éléments qui différencient une catrina d’un crâne.

“La Catrina se caractérise par la représentation de la fleur de souci dans les yeux, la croix sur le front, des symboles sur le menton, et que tout ce que vous peignez dans la catrina a à voir avec l’art mexicain”, a-t-il expliqué à CNN dans Espagnol.

La Catrina est une figure créée en 1912 par le dessinateur mexicain José Guadalupe Posada (Photo: Photo: .)