Le Sporting fera un pas de plus à Alcorcón vers l’objectif lointain qu’est la fin de la saison. La boule de cristal est éteinte ou hors de couverture, donc on ne sait toujours pas où dans la chaîne alimentaire Sporting sera aux dates auxquelles le covid veut clore le spectacle: si au sommet de la pyramide se tirant aux rivaux, cherchant refuge dans un terrier fuyant les prédateurs et le désastre ou l’ennui déjà connu. En ce moment, et à l’exception du don fait à Oviedo et du dérapage à Malaga, les Gallego vivent au sommet. Il est temps d’y rester. Et les rojiblancos doivent le faire aux dépens de l’Alcorcón, irrégulier dans ce départ et avec quelques problèmes dérivés de la pandémie. Le jeu arrive pendant le programme documentaire des éléphants, du pigazu ou du salseo qui a laissé la gueule de bois de «L’île des tentations». Bien que l’on suppose qu’il n’y aura aucun doute sur le canal à choisir. Ce qui n’est pas si clair, c’est quel sera le plan de Gallego. Il faudra voir qui entre et qui sort. Par exemple, s’il y aura appropriation de Gaspar une fois qu’il aura été vérifié que, pour l’instant, le plan A pour les extrêmes n’est pas tout à fait clair. Aitor continue de croire qu’il joue sur la Playstation et Cumic reste en phase d’amarrage. Alors peut-être qu’une autre portion d’enfants élevés dans le lit de semence de La Asunción joue. Ce sont les choses de la chaîne trophique, où parfois le petit poisson engloutit le gros. Ou non.