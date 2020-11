Bien qu’il soit clair que dans ses dernières années, rien n’a fonctionné dans sa tête. Il était devenu un wimp qui était assis sur un trône pour prétendre qu’il était un entraîneur, qui était autorisé à se tenir devant un microphone sans pouvoir parler un mot ou qui était acclamé de continuer à boire des verres de vodka pour que la planète entière puisse en profiter sous différents angles. de la façon dont la vie a été jouée dans une loge VIP à la Coupe du monde en Russie au bord du coma alcoolique. Le fait qu’il ait fini par entraîner El Dorados de Sinaloa compte tenu de la relation tendue de l’Argentin avec la cocaïne et de son passé avec la Camorra napolitaine a déjà donné un indice sur où tout se passait.

Il vous suffit de regarder les vidéos personnelles que vos amis ont filtrées pour réaliser que toutes les personnes qui aimaient autrefois le “Dix” pour ce qu’il était et non pour ce qu’il avait et pouvait leur donner s’étaient retirées le laissant seul devant lui destination. Sa mort est censée mettre fin à tout cela, mais ce ne sera pas le cas. Il touche la distribution du patrimoine et assiste au spectacle de la sortie des égouts de toute classe de vermine attirée par la pourriture.

Malgré tout, la mort de Maradona ferme quelque chose: la dernière étape du football classique, dans laquelle le sport avait encore quelque chose à dire sur l’entreprise. Et que la “Pelusa” ne cesse d’être l’un des architectes de ce football moderne que nous avons dû vivre dans lequel les tunnels qui mènent des vestiaires à l’herbe sentent plus le maquillage et la coiffure que la sueur, encore moins que le sang. Diego Armando était avec Jorge Cyterszpiler, son premier agent et qui a fini par sauter par la fenêtre après une autre vie d’émeute et de coca, un pionnier dans la transformation du joueur en entreprise et la facturation pour la publicité, les événements, les spectacles privés … Le même que Messi, CR7, mais avec la permanente nouvellement cardée et un renouveau disco comme bande originale. Arriverait alors Guillermo Cóppola, et en parallèle son histoire d’amour-haine avec Claudia Villafañe, ses enfants illégitimes … La vérité est que tout ce qui entourait la star fait une bonne série.

L’image de Maradona qui restera pour les générations qui ne l’ont pas vu jouer sera la dernière. Loi de vie. Ceux qui l’ont apprécié en action diront que c’était le meilleur de tous les temps. Un choix toujours subjectif puisqu’on a tendance à penser qu’il n’y avait rien de mieux et de mieux que ce que l’on a vécu dans sa jeunesse. Mais le footballeur Maradona ne peut pas nier avoir fait des choses qui ne seront plus jamais revues à part la Coupe du monde de son but emblématique contre l’Angleterre et tout ce qu’il entendait par son passé: les Malouines, Margaret Thatcher, les blessures de la dictature militaire. ..

Personne ne pourra à nouveau former une équipe de village comme le champion de Naples. C’était la revanche du sud de l’Italie contre le nord. La victoire des pauvres paysans sur les gigolos industriels. Jusqu’à l’arrivée de Maradona à Naples fuyant le Barça, seul Cagliari de Gigi Riva avait remporté un Scudetto pour le Sud déprimé et humilié. Par conséquent, il continue d’être une icône à Naples. À tel point que lors de la Coupe du monde en Italie, de nombreux Napolitains ont choisi le camp et se sont rangés du côté de l’Argentine avant l’équipe italienne dans laquelle le Sicilien Totò Schillaci a brillé. Maradona a éliminé l’Italie et atteint la finale. Et c’est là qu’a commencé son déclin: Rome ne paie pas les traîtres et personne n’a couvert ses problèmes. Le positif pour la coca est arrivé et la descente à laquelle sa mort s’est terminée.

La vie, comme le football, continue, même si en Argentine il y a ceux qui disent que le jeu de balle est mort avec “D10S”. Rejoindre les cris et l’exubérance dans les adjectifs des porteños est au goût du consommateur. Penser que les défenseurs anglais qui en ont souffert ne cessent de se réveiller chaque nuit en suant et en hurlant “arrêtez-le, arrêtez-le” aussi. Mais cette porte qui sépare ce football de l’actuel, et dont Maradona était sa principale charnière, a été fermée pour toujours. Seuls les souvenirs restent comme l’histoire inquiétante de Víctor Hugo Morales, à laquelle on peut toujours aller quand on oublie ce qu’était Diego un jour: “Merci mon Dieu pour le football, pour Maradona, pour ces larmes …”.