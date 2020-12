Les vieux garçons de Newell a sorti le même modèle de maillot de l’équipe Rosario que Diego Armando Maradona portait en 1993 et que le week-end dernier Leo Messi a montré pour rendre hommage à la star argentine. Depuis la mort d’El Pelusa, les chemises portées par les 10 tout au long de sa carrière ont été revalorisées et sont devenues une véritable pièce de collection.

Au cours du week-end dernier, Leo Messi a rendu hommage à Diego Armando Maradona, est décédé quelques jours auparavant, lors du match entre Barcelone et Osasuna en championnat. Le capitaine du Barça a marqué un but et le dévouement était très spécial. Le 10 de Barcelone, il a soulevé sa chemise pour montrer celle qu’il portait en dessous: l’élastique qu’El Pelusa défendait en 1993 dans les rangs des Old Boys de Newell.

Depuis le décès de Maradona le mercredi 25 novembre dernier, Les ventes de t-shirts ont explosé qu’El Pelusa a porté tout au long de sa carrière. De Naples, de Boca, de l’équipe nationale argentine… Le marché de l’occasion était rempli de chemises que Maradona portait autrefois, demandant des prix très élevés pour eux.

L’un des t-shirts que portait Maradona il a été réévalué encore plus à la suite de l’hommage que Leo Messi a fait El Pelusa lors du dernier match de Barcelone dans la Ligue, le premier après la mort de Maradona. Le capitaine du Barça a marqué un but et lors de la célébration, il a soulevé son maillot pour montrer celui qu’il portait en dessous: le maillot du club Rosario que Maradona a autrefois défendu.

🟥⬛️ Nous vous présentons notre chemise rétro officielle Newell’s Old Boys portée par Diego Maradona en 1993. Portez le plus grand hommage de Newell à Diego Maradona et le parfait hommage de Leo Messi à l’éternel 🔟. 📝 + Infos https://t.co/qJH80eW4yf

🛒 Disponible https://t.co/L8LjHy7TzB pic.twitter.com/nf1hcYpt5y – Les vieux garçons de Newell (@CANOBoficial_en) 2 décembre 2020

Son prix, 99 euros

Voyant l’attraction, Newell’s a décidé de mettre en vente la réplique de la chemise que portait Maradona en 1993 et avec lequel Messi a rendu hommage à la légende du football. “C’est un design identique à celui de 1993, fait d’un tissu léger et extensible avec les couleurs rouge et noir à l’avant et à l’arrière, où se trouve le 10 représentant de Diego, et respectant également les marques Yamaha et Zanella”, les détails de l’équipe Rosario sur le web.

La chemise est en vente en Argentine et est également disponible pour le reste du monde, au coût de 99 euros plus les frais de port.