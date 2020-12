Le match a commencé avec un Marino plus entonné, qui pariait sur le fait de sortir en jouant par derrière, même s’il n’a pas réussi à casser la défense de Cova, en fer contre celles d’Oli. Il n’y avait guère d’occasions en première mi-temps, les coups de pied arrêtés étant le principal danger pour les deux équipes.. Míchel a tiré haut à la 8e minute et a de nouveau tenté sa chance à la 16e avec une belle frappe qui a largement dépassé. La Cova s’est étirée grâce à une action de Jaime, l’une des meilleures hier. L’Oviedo a tiré fort, mais Chechu Grana a dévié le tir. Dans la dernière ligne droite du premier acte, le but de Lora est venu. Le Madrilène a jeté bas dans un rebond sur un corner et sa livraison a touché le poteau et a glissé dans le but d’Iván Torres. La joie des visiteurs et une cruche d’eau froide locale juste avant la pause, en quelques minutes clés.

Après avoir traversé les vestiaires, Cova a fait un pas en avant et a cherché une égalité dès le début. Luis Morán a cependant donné une bonne frayeur après un tir qui a frappé la barre transversale. Les gens d’Oviedo lui ont donné beaucoup de griffes et c’est ainsi que les buts sont venus. En 72, Castiello a mis l’égalité, dans un jeu similaire à celui du but de Marino. Le joueur de Cova a attrapé un rebond en bordure de la zone, a tiré un rebond tôt et Chechu Grana n’a rien pu faire. 1-1 à plus de vingt minutes de la fin, avec du temps pour tout. Dix minutes plus tard, le 2-1 est arrivé. C’était une belle pièce née dans les bottes de Jaime. L’Espagnol a fui une passe de carat à l’arrière de la défense et a laissé Javi Martón seul devant Chechu Grana, en état de grâce avec le but. L’attaquant a glissé son orteil avec habileté et l’a cloué dans le filet. La joie locale était immense. Les changements de Fermín, un entraîneur local, au centre du terrain ont été la clé de l’égalisation. Oli, l’entraîneur de Marino, a également essayé de secouer l’arbre en ajoutant du soda, mais il n’a pas eu le temps. Álex Arias a écrasé un ballon sur la barre transversale après un corner, et le Marino a tenté d’arrêter le ballon. Cova a eu un dernier revers: Asier, qui venait de partir, a quitté le terrain en raison d’une blessure et son équipe s’est retrouvée avec dix. Ce n’était pas un problème pour les points de rester à la maison. Une victoire qui donne de l’oxygène à Covadonga et qui met Marino en difficulté.