Mais rien de tout cela n’a été possible pour l’équipe asturienne à cette minute fatidique, au cours de laquelle ils ont accordé une deuxième option et, à deux reprises, ont donné le coup d’envoi pour les paniers faciles de l’équipe locale. Speight a raté l’option d’envoyer le jeu en prolongation.

Une terrible punition pour un Liberbank Oviedo qui a fait plus qu’assez de mérites pour gagner dans le complexe sportif semi-vide Riazor 2. Car, contrairement à ce qui a été vu mardi dernier à Cáceres, les hommes de Natxo Lezkano ont retrouvé leur identité et ont été à nouveau l’équipement en cuir qui est utilisé. Bien sûr, il leur était difficile de mettre le cap après un départ qui menaçait de se transformer en massacre.

Coruña est sorti dans un plan écrasant, resserrant beaucoup les voies de dépassement et avec McGhee dominant sous les cerceaux. Malgré l’entrée de Kabasele, qui a égalisé la bataille physique, l’équipe de Lezkano n’a trouvé aucune source de score et s’est retirée à la fin du premier quart-temps avec dix (22-12).

La défense asturienne s’est avancée au début du deuxième set, invitant les rivaux à pénétrer et à s’effondrer dans la zone, où Norelia et Kabasele étaient pratiquement imprenables. Après avoir résolu la voie navigable derrière, il a fallu trouver de la poudre à canon pour devenir accro au jeu, et il est arrivé avec deux triples de Saúl et Speight et deux paniers de Bartolomé après un rebond dans le ring galicien. A la mi-temps, l’OCB est arrivé vivant (33-28).

La deuxième partie a été difficile. Difficile à avaler pour le spectateur, car c’est devenu un non-sens avec de multiples erreurs des deux côtés, et impossible à digérer pour l’équipe asturienne, qui a subi une cruelle défaite dans une fin bizarre. Main dans la main, les locaux se sont à nouveau échappés (37-28), mais deux brillantes actions individuelles de Speight et Brown ont allumé l’étincelle. Avec un énorme Kabasele à l’arrière et Brown déchaîné, le Liberbank a inversé le score. Il a réussi à ouvrir un écart important, mais les échecs de lancers francs (19 sur 33 à la fin de la nuit) l’ont empêché de le faire.

Et le dernier jeu du troisième quart était un aperçu de la catastrophe. Avec deux lancers francs pour Norelia et à moins de deux secondes de la fin, l’Haïtien a raté le deuxième et Kabasele était absent dans la lutte pour le rejet, envoyant son rival sur la ligne. De cinq à deux (45-47).

La logique indiquait qu’une équipe supérieure comme le Galicien prévaudrait dès qu’elle aurait un minimum d’inspiration. Mais, loin de se produire, l’OCB gagnait du terrain et de la confiance en soi. Sa défense suffocante a laissé les locaux sans marquer la moitié du quart décisif, et coup franc au coup franc, laissant beaucoup sur le chemin, a réussi à s’échapper à nouveau (48-57) en moins de trois minutes et demie. Une erreur de Speight dans une tentative de “alley oop” à Kabasele s’est terminée par une erreur antisportive de Saúl, mais, malgré toutes les inexactitudes, il semblait que le lancer franc de Brown pour 53-60 pouvait condamner.

Rien n’est plus éloigné de la réalité. Dago Peña a frappé un triple rapide, puis a volé le ballon et le rebond de son nouveau trois coups a été effectué par Zyle à 58-60. Le temps mort de Natxo Lezkano était inutile. Attaqué, ses joueurs ont été incapables de sortir de la pression et Brown a prononcé deux coups d’envoi, qui étaient deux coups à Blue Hope. On ne peut qu’espérer que Lezkano a eu tort lorsqu’il a prédit après le match que “cela peut nous hanter toute la saison”.