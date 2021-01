Un résultat, l’égalité de deux buts, qui laisse Langreo troisième et Vetusta septième au classement.

Lorsque les joueurs se sont retirés dans les vestiaires après les quarante-cinq premières minutes du match, le ballon était déjà entré dans les buts à trois reprises.

Ketu et Fran Pacoli se battent pour un ballon contre Miguel Santos. | Luisma Murias

C’est Vetusta qui a ouvert le score cinq minutes après le début du match avec un but de Vanderson, après l’aide de Javi Cueto, mais en moins de vingt minutes, Langreo a réussi à renverser la vapeur en marquant deux buts de Pana. Le premier d’entre eux intervient trois minutes après celui marqué par la filiale d’Oviedo. L’attaquant de Cadiz a profité d’une bonne passe d’Allyson, a quitté Ugarte et a battu Alberto Hórreo.

La section la plus vibrante du jeu a alors commencé, avec les deux équipes lancées vers le but opposé. C’est l’équipe dirigée par Ángel Rodríguez qui a réalisé le fruit, marquant Pana, après un centre d’Álvaro Gómez, à la 23e minute son deuxième but. Vetusta cherchait à atteindre l’objectif rival mais Langreo a contrecarré les tentatives des visiteurs.

Après la pause, la filiale d’Oviedo est sortie plus résolue. Bien que Pana ait profité à quelques reprises de marquer le troisième, c’est Vanderson qui, une demi-heure avant la fin du match, a réussi à égaliser avec un tir du bord de la surface, qui a réussi à toucher un défenseur.

Le Langreo, avec trois départs dans les derniers jours (Davo, Toquero et Leto), a accusé la blessure d’Álvaro et son rythme a chuté dans les dernières minutes du match. Le tirage au sort a satisfait les entraîneurs. Ángel Rodríguez a assuré que c’était “juste” et que l’équipe “doit montrer un meilleur visage” tandis qu’Emilio Cañedo a indiqué que le Vetusta “sort renforcé” puisque “Langreo est un endroit compliqué”.

