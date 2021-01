Oviedo Handball a clôturé hier au pavillon de La Tejerona une semaine parfaite avec trois matchs et autant de victoires qui lui permettent de continuer dans la lutte pour la phase de promotion. Le derby régional contre Gijón Handball, suspendu en son temps en raison du refus du Gijón de jouer en raison de la possibilité de positifs dans les rangs d’Oviedo, n’a pas répondu aux attentes créées, puisque l’équipe de Manolo Diaz Il était clairement supérieur à Gijón, qui hier soir était loin du niveau offert les autres jours. À la fin: 16-32 pour l’Oviedo

Dans les rangs d’Oviedo, il y avait jusqu’à quatre joueurs avec un passé à Gijón Handball: Estefanía Parapar, Andrea Carvajal, Laura Gutiérrez et Miriam Cortina, maintenant dans une équipe avec de plus grandes ambitions et luttant pour la promotion et qui étaient une autre motivation pour les spectateurs. que jusqu’à 166 pourraient assister au match en direct.

Dès le premier instant, la défense d’Oviedo a prévalu sur l’attaque de Gijon, bien que le match ait été égal dans les dix premières minutes au cours desquelles, oui, Oviedo Handball a pris les devants sur le tableau de bord puis a égalé les Gijonesas.

L’attaque de ceux de la capitale réussit, par des pénétrations constantes, à prendre de nombreuses pénalités et quelques exclusions, et le tableau de bord tomba progressivement en leur faveur.

D’un autre côté, Gijón Handball a insisté pour attaquer au centre et là la défense d’Oviedo était très sûre. Les ailiers de Gijón sont à peine entrés dans le match et n’ont jamais dérangé le but rival. De plus, consciente de l’absence de lancement extérieur des locaux, la défense s’est très bien rapprochée des joueurs clés comme Vanesa Lozano ou les jeunes Nerea Solares et Saray Trabanco, et la première mi-temps s’est terminée avec seulement six buts pour Handball Gijón et une différence de 9, 6-15, pour Oviedo. Le jeu a été pratiquement décidé en l’absence de la seconde période.

La nette différence qu’ils avaient faite en première mi-temps n’a pas détendu les joueurs d’Oviedo Handball dans la seconde, qui ont continué avec leur jeu solide en défense et en attaque efficace. La différence atteint rapidement dix buts, 7-17, trois minutes après le début de la seconde période, et le restera pendant plusieurs minutes, avec des avantages de dix ou onze buts pour les visiteurs.

Cependant, les premières minutes de cette seconde mi-temps ont été beaucoup plus équilibrées au niveau du tableau de bord, même si au final le plus grand potentiel de l’équipe bleue a prévalu, qui a fini par prendre le match par une différence de 16 qui fait sa supériorité dans le rencontre au doubler à son rival dans l’électronique, 16-32.

Gijón Handball reste dans la zone tranquille malgré la défaite, tandis qu’Oviedo Handball maintient sa candidature pour se battre pour la promotion. Dans la section des scores, les plus marquantes étaient Celia Rojo avec 7 buts, Carmen García-Calvo avec 6 et Teresa Rodríguez avec 5 dans les rangs d’Oviedo et Vanesa Lozano avec 5 dans le Gijón.