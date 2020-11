Le 14 février 1984, le Sporting de Jiménez, Eloy, Joaquín et compagnie ont reçu le tout-puissant Barcelona de Maradona à El Molinón. Le jeu est resté dans les mémoires pour le marquage fort d’Espinosa de “Pelusa”. Ensuite, la chronique du parti LA NUEVA ESPAÑA, signée par le journaliste AM Otero, que vous pouvez consulter à ce lien.

Gijón, Antonio M. OTERO

La soi-disant réunion de l’année n’a pas répondu à l’attente qu’elle avait suscitée. Aucune des deux équipes n’a joué un bon match. Il y avait trop de respect pour un parti et un autre pour l’autre. Barcelone l’a un peu perdu en seconde période, mais sans assez de force pour l’emporter. Les deux tableaux avaient des opportunités dont ils ne savaient pas comment profiter, peut-être comme une juste récompense pour la peur qui les a dominés pendant près de 90 minutes. Plus tard, l’ennui a eu raison d’eux et ils ne sont sortis de leur sommeil qu’avec les motifs de jeux de buts isolés.

Deux équipes sous contrat se sont rencontrées à El Molinón dimanche. Ce n’est pas moins que l’on pouvait s’attendre à quelque chose comme ça quand on savait que le Sporting était satisfait de la cravate et que Barcelone traversait plus que des moments délicats, sans l’illusion nécessaire pour aller écrasante dans n’importe quel domaine. Mais les fans avaient un rendez-vous absolument obligatoire et ils ont répondu. Et ils ont donné du goût dans les premiers instants. Jusqu’à ce qu’ils vérifient que les équipes n’étaient pas pour la tâche de faire un match vibrant et leur déception est née sans palliatif. EI Sporting a continué sans donner satisfaction dans son domaine dans ce qu’il fallait au deuxième tour et Barcelone a presque fait rougir en raison de la masse salariale abondante de joueurs bien payés et des mauvaises performances qu’ils ont fournies.

Ce n’est que dans les premières minutes du jeu que vous pourrez voir un match rapide et en direct. Peut-être poussées par les cris du public, les équipes sont sorties pour montrer leurs visages; surtout Sporting, avec une maîtrise des idées et des développements sur leurs adversaires. Mais il n’y avait pas de profondeur dans la région. Il est resté sur les bords de la grande ligne. La première grande opportunité de but n’est venue que 28 minutes après le début du match. C’était le Sporting et afin de préserver l’équilibre qui avait été atteint, Barcelone a réagi immédiatement, même si à nouveau une minute plus tard, le Sporting a pu prendre de l’avance. Reondo s’est retrouvé seul devant Urriti, dans un échec de la mise en place du hors-jeu par les supporters du Barça et ne savait pas comment relever le ballon ou le dribbler. Une autre occasion de table dans le style de Redondo et vous arrêtez de dire à quoi se réfère la première partie.

Ce qui a prévalu, c’est le jeu du centrocuentismo, dû à la peur, qui a provoqué des échecs constants dans les livraisons et que des actions collectives significatives n’ont pas été prodiguées. Tout était donc laissé à la discrétion des individualités. Et en ce sens, Mesa a bien commencé, mais bientôt son soufflet s’est épuisé. Le plus cohérent en accord avec cette évaluation était Ferrero. L’Argentin a tout essayé, les pénétrations, le tir, la combinaison avec ses coéquipiers, mais l’Argentin a également montré que sa forme d’il y a des années doit être oubliée.

Et de l’Argentin à l’Argentine. S’il faut donner à Ferrero la valeur du dévouement et du courage, Maradona, la grande star, qui est considérée comme la meilleure joueuse de! monde pour certains, quand il a encore tant à prouver, pas même cela. C’était quelque chose de douloureux à lui. Positionné comme un avant-centre un peu en retrait, entre le fait que les choses se passent bien pour Espinosa et que Pelusa n’a rien fait pour tordre le signe du duel individuel le plus proche du match, il est passé pratiquement inaperçu. Vraiment regrettable. Comme si cela ne suffisait pas, il se montra comme un joueur de tour. Il s’est positionné pour recevoir le ballon de son dos et de là, dès que le ballon a atteint ses pieds, pour pousser, saisir et mettre les coudes. Bref, pour provoquer des fautes, dans lesquelles l’arbitre tombait de temps en temps, surtout à la fin. Ce n’est que dans les dernières minutes que Maradona a pu être vue, en deux coups directs. L’un est allé haut et un autre a réussi à dévier le coin de Rivero. Sinon, rien du tout, les bagages ne peuvent être inférieurs. Maradona a continué à décevoir, comme à maintes reprises.

La performance de Maradona était la mesure de ce que Barcelone offrait. Jeu fatigant avec très peu d’ambition, avec des joueurs au trot où seul Schuster essayait de mettre de l’ordre, mais sans se servir suffisamment. Peut-être en pensant à ses prochains engagements avec l’équipe nationale, en tenant compte du fait qu’il semble que ce sera sa dernière saison à Barcelone. Sans parler d’Alonso et Víctor, il est difficile de croire que des joueurs comme Marco et Carrasco peuvent être internationaux. Ils sont comme des chevaux sauvages. Ils ramassent le chien et commencent à courir d’un côté et de l’autre jusqu’à ce qu’ils le perdent. Mieux ils pourraient se consacrer à la croix ou à quelque chose de similaire.

D’autre part, le Sporting, qui, comme on l’a dit, est sorti déterminé, le complexe est rapidement entré et n’a rien fait de grande valeur non plus. Le centre du terrain ne fonctionnait pas parce que des hommes comme Jiménez et Mesa étaient plus conscients de Schuster que de créer un jeu et Joaquín n’avait pas sa journée. Il était plutôt faible – peut-être souffrait-il de problèmes musculaires récents – et il a essayé et échoué. Ainsi les lignes ont été rompues et ce dans une journée où les attaquants n’ont pas réussi, à l’exception relative de Ferrero. Cunningham est revenu pour ses efforts pour ne pas toucher le ballon et Eloy est également passé inaperçu. En seconde période, il avait un ballon d’or pour battre Urruti et il ne savait pas comment en profiter.

Comme c’est arrivé à Barcelone, la ligne la plus forte des sportinguistas était la défense, dans laquelle se distinguaient Maceda et Espinosa; Cela a déclenché les plus grands applaudissements de l’après-midi. Après toutes les critiques que reçoit le défenseur central, gagner les supporters contre un rival comme Maradona est sans aucun doute louable. Redondo et Esteban ont eu un petit problème avec les ailiers, en raison de leur vitesse, mais après tout, avec les tours que Carrasco et Marcos ont fait ici, ils ont fini par perdre la possession du ballon ou leurs centres étaient si mauvais qu’ils n’avaient pas. difficultés à les éliminer. C’est pourquoi le jeu s’est déroulé entre les canaux de l’ennui et les fans ont applaudi en seconde période, lorsque le Sporting a encore baissé le ton et que Barcelone a appuyé sur autre chose, bien que sans conviction excessive et uniquement par des actions individuelles. Entre ces paumes et l’occasion étrange, des deux côtés, le jeu de la déception s’est terminé. Aucun, comme ensemble, n’a répondu à ce qu’ils sont censés transporter à l’intérieur. De nombreux fans qui sont allés à El Molinón cette fois pour la première fois auront sûrement enlevé le désir de revenir. La bonne qualité n’est plus nécessaire, comme les choses le sont, mais au moins l’émotion ne doit pas manquer et elle était même absente d’El Molinón sauf à des occasions sporadiques qui ne valent pas la peine de justifier un match complet. La peur pourrait avec les protagonistes de la rencontre. Pour le Sporting, le tirage au sort était bon pour eux de poursuivre leurs aspirations à participer au prochain tournoi de la Coupe de l’UEFA et à Barcelone, pas tellement, car vraisemblablement leurs rivaux directs gagneraient, comme ils l’ont fait, mais c’est un échec d’équipe de l’illusion, miné par des querelles internes, dans lesquelles l’esprit combatif brille par l’absence.

Feuille de match:

SPORTIF: Rivero; Redondo, Maceda, Espinosa, Esteban; Joaquín, Jiménez, Mesa; Eloy, Cunningham et Perrero. Abel est intervenu dans le match pendant les neuf dernières minutes du match, lorsque Cunningham a quitté son poste.

BARCELONE: Urruti; Sánchez, Alesanco, Migueli, Julio Alberto, Víctor, Schuster, Alonso; Carrasco, Maradona et Marcos. À la 30e minute de la seconde période, Rojo a remplacé Victor.

ARBITRE: Performance discrète de l’arbitre murcien Franco Martínez, bien que la mise en garde soit que, heureusement, les prévisions qu’ils prévoyaient que ce serait fatal n’ont pas été remplies. Il a commis une erreur en signalant de nombreuses fautes, mais surtout il a gagné le combat quand il a été dupé par les astuces de Maradona en bordure de la zone, à la recherche du lancement direct souhaité par l’Argentine. Quatre joueurs ont été avertis: trois par Barcelone, Alonso, Julio Alberto et Sánchez, et le sportinguista Joaquín. Les deux derniers, pour saisir les adversaires, tandis que le reste, pour les plaqués durs.

INCIDENTS: C’était l’entrée de l’année à El Molinón, comme prévu par la visite de Barcel na. Les sièges ont été vendus au grand public que le club a mis en vente trois quarts d’heure avant le début du match. Il restait environ deux mille billets pour les partenaires. Au total, selon les sources du club, 39 440 téléspectateurs, ce qui en a laissé 20 millions au box-office en chiffres ronds. Parmi eux, six ont contribué par les partenaires. Le club a chargé un photographe de montrer qu’il n’y avait pas eu d’affrontements à la mémoire du match contre l’Athletic Bilbao, qui a laissé un si mauvais goût dans la bouche et en anticipant que des mesures d’enquête ne pouvaient pas être prises comme à cette occasion en raison de Département de l’industrie. Malgré tout, il y avait une certaine pression dans les localités debout, avec le dégoût habituel, mais le Sporting a déclaré que c’était dû au fait que des personnes étaient placées dans les vomitoires à leur arrivée, empêchant le passage d’autres personnes. Toujours selon le club, 41 000 sièges ont été mis en vente, alors que le différend actuel sur le siège officiel d’El Molinón n’est pas résolu. Apparemment, le terrain était en bon état; Cependant, au fur et à mesure que le jeu progressait, il devenait “ lourd et avec de nombreuses irrégularités, ce qui empêchait le ballon de fonctionner normalement. L’après-midi était ensoleillé et frais. La deuxième partie a été jouée sous la lumière artificielle.