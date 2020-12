👏🏻 Face à l’adversité, intensité FIÈRE! #LosNuestros 🔵⚪ pic.twitter.com/12KQMuTGG4 – Real Oviedo (@RealOviedo) 5 décembre 2020

Comme s’ils étaient soudainement passés au stade universitaire, sans passer par l’institut, les jeunes joueurs locaux du Sporting et d’Oviedo ont eu une rude épreuve. Pas de football voyante et combinatoire et laissez-vous tenter par la qualité de chaque carrière. Il a dû mettre sa combinaison, activer le mode combattant et affronter la difficile bataille de la vie adulte, dans laquelle les derbies exigent cette version plus intense et décisive. Avec le terrain infranchissable en Vertige en raison de fortes pluies, le Vetusta est sorti victorieux d’un autre “miniderbi” avec un but de Vanderson dans les derniers instants. Suivez la séquence bleue dans les duels de rivalité asturienne. Comme pour les premières équipes, Vetusta a également pris la mesure du Sporting B.

📣 #SportingB 🎙 Samuel Baños ➡️ Match conditionné par le champ et le temps ➡️ Dans un match, nous perdons un autre match ➡️ Il nous a été difficile de nous adapter et d’être clair que le ballon devait être loin de notre terrain ➡️ Nous devons continuer à travailler pic.twitter.com/xWBsuAww8r – Real Sporting (@RealSporting) 5 décembre 2020

Avec la difficulté de combiner et de pouvoir élaborer des jeux, et loin de renvoyer le jeu à des pièces arrêtées ou à des balles, le choc de Second B entre rojiblancos et blues était divertissant. Avec des chances pour les deux côtés de marquer. Le Vetusta est entré plus déterminé à gagner et a vu deux buts annulés en première période. Le Sporting B a eu ses moments de réponse et s’est rapproché de la victoire après avoir traversé les vestiaires.

Mais là l’équipe bleue a profité d’un bon compteur pour marquer quand c’était pire, puis endurer les derniers moments avec des ongles et des dents pour sceller leur troisième victoire du parcours, ce qui les place dans la zone haute, et laisser l’équipe touchée. Samuel Baños, qui ne peut pas sortir du puits.

Javi Cueto a mené l’attaque de Vetusta. C’était la meilleure chance, dans une action dans laquelle il a forcé Christian Joel à prendre une bonne main pour arrêter le danger. Avant que l’attaquant n’ait un but refusé pour hors-jeu, bien qu’il soit vrai que l’arbitre avait déjà invalidé l’action avant de contrôler le ballon et de battre le but de rojiblanco. En première mi-temps, l’action la plus controversée a été une faute latérale que Joselu a fini par marquer et qui a été annulée par une éventuelle faute indiquée par l’arbitre. Le Sporting B a intimidé le but rival avec un tir dévié d’Iván Elena, avant le départ de Hórreo, et avec une tête de Mateo Arellano et Mecerreyes.

A la mi-temps, les Vetusta sont arrivés avec le goût amer que, au milieu de l’égalité, ils avaient proposé plus pour aller de l’avant. La pluie, qui n’a cessé de tomber sur Mareo, a rendu le terrain de jeu encore plus impraticable. Avec plus de boue et de flaques d’eau, l’idée était claire: profiter de la balle arrêtée ou aller vite au comptoir. Le Sporting B est devenu plus fort et a davantage profité du jeu. Cela donnait alors la sensation d’essayer de décanter davantage le parti à sa domination. Et puis le moment est venu où il a pu changer la donne. Un long service de Christian Joel a atteint Lucas, mais le milieu de terrain rojiblanco a croisé le gardien de but de Vetusta dans le tir en tête-à-tête.

À sept minutes de la fin, et quand il a le plus souffert, Vetusta a profité d’un contre rapide. David Fernández a arrêté l’attaque le premier, mais le ballon est retombé du côté bleu et le centre latéral a atteint Vanderson. L’ailier, en demi-chute, et profitant du glissement d’Enol Coto, a mis le 0-1, qui a fini par être définitif, et très célébré par les joueurs de Vetusta.