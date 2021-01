Álvaro Santamaría termine un ballon sous les yeux de l’arbitre, Mateo Arellano, Berto et les visiteurs Álvaro, Cerralería et Míchel. Juan Plaza

Deux erreurs évitables, à la sortie du ballon, ont condamné le Sporting B face à Burgos. Les rojiblancos ont perdu 0-2 contre le leader dans un bon match qui a été décidé par l’inexpérience des locaux et la qualité des Burgos. Le Sporting B a dominé une grande partie du match, mais n’a pas réussi à marquer.

À 10 minutes, lorsque le Sporting était mieux implanté sur le terrain de jeu, commençant à regarder dans la zone de visite, le but de Burgos est venu. Marcos Trabanco a perdu au départ un ballon dont Saúl Berjón a su profiter pour mettre un centre. Le tir du serrurier, défectueux, a touché la défense et le visiteur Juanma a pris le ballon dans le filet, jetant Joel Jiménez hors de la piste.

Le but n’a pas fait perdre la face au Sporting. Ceux de Samuel Baños, nettement supérieur à Burgos en première période, sont restés fidèles à leur plan de match: avoir le ballon avec des possessions longues et significatives, savoir déplacer la défense de Burgos pour trouver les trous dans les ailes. Là, Koné et surtout César ont pris le plus grand danger, remportant la ligne de fond et établissant les centres pour Berto et Álvaro Santamaría. Lucas, au centre du terrain, a tout synchronisé. Le sport est apparu plusieurs fois au but rival, mais sans marquer.

La deuxième mi-temps a commencé avec Burgos dominant, qui avait trois occasions très claires. Une autre erreur, également vers la dixième minute de la seconde mi-temps, a de nouveau condamné les locaux. Zalaya a perdu un ballon au début, filtrant une passe évitable par le centre qu’Undabarrena a intercepté. Le capitaine de Burgos a remporté le bord de la surface et a battu Joel Jiménez d’un tir bas, près du poteau. La colère de l’entraîneur local Samuel Baños était évidente.

Avec le résultat favorable, Burgos a su gérer le match. La filiale rojiblanco a tenté à plusieurs reprises, avec une opportunité claire, mais n’a pas pu battre le but de la visite.

Bilan de Samuel Baños

“Nous avons quitté le match avec deux erreurs”. C’est l’analyse succincte et précise que l’entraîneur du Sporting B Samuel Baños a fait de la défaite d’hier contre Burgos, par 0-2. “L’équipe est en compétition, nous étions tout le match en dessous et nous avons continué à montrer notre visage”, a salué l’entraîneur local, qui insiste sur le fait que “face à des difficultés comme cette année, les gamins font des pas en avant, même s’ils sont courts et pas assez pour gagner ». Ainsi, il comprend que «cette année ce sera très utile pour eux». Lui aussi. «Je ne pourrais pas avoir un apprentissage meilleur ou plus rapide», s’installa-t-il.

Au-delà de «l’enrichissement» de cette année, qui «est difficile au quotidien», Baños a précisé que «nous allons nous battre pour marquer le plus de points possible». Quelque chose qu’ils n’ont pas pu faire hier devant un Burgos qui “C’est une équipe à promouvoir, avec des joueurs de haut niveau” à qui le Sporting B a su se tenir debout.

De plus, les joueurs de la filiale rojiblanco se sont rendus sur le terrain avec des maillots soutenant Boza et Pelayo Morilla en raison de leurs blessures à long terme.