Mais si cette donnée est déjà importante, sa capacité de score l’est encore plus: 240 buts en sept matches représentent une moyenne de 34,29 par match, seulement dépassée par le tout-puissant Barcelone, à Asobal, avec 38,36. Finetwork Gijón est crédité des 52 buts qu’il a marqués lors de la quatrième journée contre l’Université de Valladolid et qui sont actuellement la meilleure note de la saison dans l’une des catégories nationales de handball.

Le bon début de saison de l’équipe de Gijón est encore plus remarquable par rapport au début de la saison dernière. L’équipe est à 95% la même mais avec plus d’expérience et beaucoup plus de minutes à jouer ensemble. Et cela se remarque et de quelle manière.

Dans la saison 2019-20, après les sept premières journées, il était en onzième position, avec 6 points après avoir remporté trois victoires et subi quatre défaites. Sa capacité offensive était également nettement plus faible: 177 buts, pour une moyenne de 25,29 buts. Au contraire, il en a reçu beaucoup plus: 193 pour les 176 qu’il porte cette saison. Les chiffres de Finetwork Gijón sur ce parcours améliorent ceux de San Pablo Burgos, leader du passé, qui avait marqué 236 et reçu 179.

Pour Luis Madrazo, meilleur buteur de l’équipe et deuxième du groupe B, “la clé de ce bon départ est que la plupart d’entre nous sommes déjà ensemble depuis plusieurs saisons et chaque fois que nous nous connaissons et nous nous comprenons mieux, nous savons exploiter les forces de l’autre” . Peu de gens s’attendaient à un démarrage similaire: “L’objectif était de faire une bonne campagne, on ne pensait pas du tout à être debout, comme maintenant, mais puisque les circonstances se produisent, alors pour continuer.” Madrazo explique les sentiments qu’ils éprouvent: “Nous sautons sur le terrain sans aucune pression, pour jouer du mieux que nous pouvons et nous amuser.” De plus, Finetwork Gijón a de la chance et jusqu’à présent, ils n’ont eu à suspendre aucun match. “Nous nous battons, mais je crains même qu’à un moment donné, cela finisse par nous toucher”, reconnaît Madrazo. Le week-end prochain, l’équipe de Gijon accueillera l’Unión Financiera Base Oviedo dans un duel régional dans lequel la première position est en jeu: «Un derby sans peuple n’est pas pareil mais, quand même, il y a l’émotion et la piquilla; J’espère qu’ils l’ont diffusé et que les fans peuvent le voir ». Il espère également répéter la victoire qu’ils ont remportée la saison dernière.

Diego Canal est du même avis: “On suit le même bloc et on se comprend tous très bien, également en dehors du terrain et ça se voit quand il s’agit de jouer”, explique un autre joueur de l’équipe de Gijon. “Nous sommes tous conscients que la ligue est très homogène et que vous pouvez gagner et perdre avec n’importe qui”, ajoute-t-il. Il dit aussi, explique-t-il, qu’ils n’ont pas «la pression d’autres équipes, comme Oviedo, Soria ou Santoña, qui ont de nombreuses recrues et sont à la recherche d’une promotion. Nous ne sommes que des gens de la maison qui veulent être à l’étage ».

Pour Diego Cruz, capitaine de l’équipe, l’essentiel est qu’ils sont “ensemble depuis trois saisons et, à part Soria, nous avons de la chance avec le calendrier”. Pour le joueur, ils n’ont pas «les échecs que nous aurions pu avoir les autres années, nous avons tous beaucoup d’expérience dans la catégorie ensemble et nous jouons à des jeux dont les autres saisons nous coûtent plus cher». Comme ses collègues, pour Diego Cruz «l’objectif est d’atteindre la permanence le plus rapidement possible et lorsque nous y parviendrons, nous verrons où nous en sommes. Nous jouons pour le plaisir ».