L’Agence mondiale antidopage a introduit de nouvelles mesures dans son règlement pour 2021, qui entrera en vigueur le 1er janvier. La cocaïne, l’héroïne, le cannabis ou l’ecstasy ne seront plus des substances dopantes à partir de l’année prochaine, car l’AMA considère que ces substances répertoriées ne sont pas liées à la performance sportive.

Diego Armando Maradona, qui est aujourd’hui hospitalisé après avoir été opéré d’un caillot au cerveau, était une nouvelle en son temps de joueur en plus de sa qualité pour avoir donné positif pour la cocaïne en 1991 alors qu’il jouait pour Naples, qui entraînait une sanction de 15 mois sans pouvoir jouer. Trois ans plus tard, lorsqu’il se concentra avec l’équipe argentine pour le États-Unis 94 World Cup testés positifs à nouveau pour la cocaïne et a été expulsé du championnat du monde.

Donc, L’AMA a décidé de modifier le règlement et d’ajouter une nuance qui fera beaucoup de bruit. Depuis le 1er janvier 2021, les drogues considérées comme des drogues récréatives ou sociales, comme la cocaïne, le cannabis, l’ecstasy ou l’héroïne, cessent d’être des substances dopantes pour être identifiées comme des «substances d’abus». De cette manière, la période de disqualification de l’athlète en cas de test positif est considérablement réduite, tant qu’il est détecté hors compétition.

«En conséquence, l’article 4.2.3 a été ajouté au Code et la cocaïne, la diamorphine (héroïne), la méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA /« ecstasy ») et le tétrahydrocannabinol (THC, cannabis) ont été identifiées comme substances abusives sur la Liste 2021. . Cela signifie que si un athlète peut démontrer que l’utilisation de l’une de ces quatre substances était hors compétition et non liée à la performance athlétique, la suspension imposée sera désormais de trois mois et pourra être réduite à un mois si l’athlète complète un programme de réhabilitation », assure l’AMA.