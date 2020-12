Pour une nouvelle date de la Liga en Espagne, Le Real Madrid a battu Eibar 3-1 en tant que visiteur et s’est hissé au sommet de la Ligue espagnole, où il a le même score que l’Atlético Madrid, bien que le Colchonero ait deux matchs de moins.

Cependant, le jeu avait un jeu controversé qui a amené tout le monde à en parler. Quand ils sont allés 80 minutes, Sergio Ramos l’a touché avec sa main dans la surface, mais l’arbitre, soutenu par le VAR, a décidé de ne pas infliger de pénalité.

Sans aller plus loin, Ronald Koeman, L’entraîneur de Barcelone, a donné son avis sur cette action controversée et a clairement indiqué que le geste de Ramos aurait dû être un penalty pour Eibar: “Je ne comprends pas les critères VAR. Je l’ai dit dans le match de Madrid, il y a des choses qui ne peuvent pas être comprises“.

“Si vous demandez à 10 personnes si la pénalité d’hier est une pénalité, neuf disent oui. Mais l’arbitre a décidé de ne pas siffler. On le sait déjà … Chacun a le droit d’avoir une opinion: pour moi, ce qui s’est passé hier est une sanction. Mais l’arbitre et son équipe en ont décidé autrement », a déclaré l’entraîneur lors d’une conférence de presse.

Et dans le même esprit, il a ajouté: “Ce n’est pas facile de prendre des décisions, mais si vous me demandez, je dis que c’est une sanction … Dans le football, parfois on ne comprend pas pourquoi parfois c’est une pénalité et parfois ce n’est pas le cas. Il n’y a pas une seule raison, une seule raison pour décider s’il s’agit ou non d’une sanction. Un jour ça l’est, un autre jour il semble que non. C’est compliqué même pour les arbitres », a conclu Koeman.