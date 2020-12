Pour une nouvelle date de la Liga en Espagne, Barcelone a perdu 2-1 contre Cadix et était très proche de la zone de relégation. L’équipe catalane a joué un mauvais match et s’est retrouvée les mains vides.

Álvarez Giménez et Álvaro Negredo, après une erreur incroyable du gardien de but Marc-André Ter Stegen, ont marqué les buts de l’équipe qui marquait, tandis que Pedro Alcalá Guirado (contre) avait égalisé pour l’équipe catalane, qui avait Lionel Messi dès le départ. .

La vérité est que, avec cette défaite, Barcelone était en septième position, à seulement trois points de la zone de relégation et l’avenir de Ronald Koeman était en jeu.

Sans aller plus loin, après le match, le sélectionneur n’est pas resté silencieux et a exprimé sa colère: «Il faut continuer car nous avons beaucoup de matches à venir mais il est vrai que si nous n’améliorons pas nos attitudes, rien de plus ne peut être dit. Ici, nous perdons et gagnons. tous ensemble, nous savons parfaitement que nous n’avons pas été assez bien ce soir. Nous le reconnaissons et l’acceptons. “

“Comme je l’ai déjà dit, nous avons des hauts et des bas dans nos jeux, dans notre attitude, même si en principe c’est bien, mais il y a des moments où ce n’est pas le cas. Par exemple, en entrant dans un jeu au contraire si nous entrons en force ou en quittant des espaces. C’est la différence. “Quand nous n’avons pas le ballon, nous échouons beaucoup. C’est une attitude de toute l’équipe”, a poursuivi Koeman.

Et finalement, il a accusé ses joueurs par manque de concentration: «Dans les matchs à l’extérieur, ils nous ont mis en tête sur le tableau d’affichage et c’est plus compliqué. Je ne pouvais pas penser à m’intégrer avec d’autres équipes que j’ai coachées. C’est très difficile à expliquer, c’est peut-être parce que nous manquons de concentration, nous manquons d’agressivité, mais ce n’est pas facile d’expliquer comment nous avons concédé le deuxième but. “