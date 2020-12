Le roman sur le cas de Cristian Pavón continue d’offrir des chapitres peu de temps après la fin du prêt que le LA Galaxy a avec Boca. Après presque deux saisons en MLS, le club nord-américain doit décider d’utiliser l’option d’achat du joueur pour 20 millions de dollars.

Dans le contexte actuel, et après le départ de Guillermo Barros Schelotto, il semble très improbable que le Galaxy puisse payer le chiffre prévu et dans les dernières heures on a appris un contact qu’il y avait eu entre les dirigeants des deux clubs.

“Vendredi, il y a eu une communication entre le directeur sportif de LA Galaxy avec une personne liée à Boca. Ils ont communiqué qu’ils avaient atteint un certain nombre et qu’ils étaient prêts à laisser Boca un gain en capital et la réponse de cette personne liée à Boca était” non “. il souhaite que l’opération se fasse avec l’option d’achat », a déclaré le journaliste Martín Costa à Halcones y Palomas cet après-midi (du lundi au vendredi à midi)

De plus, il a ajouté que “Aujourd’hui pour LA Galaxy l’opération est impossible à faire. Si Boca comprend que l’opération peut être étendue à 8 ou 9 millions de dollars, ils sont à négocier. Mais pas pour l’option.”

Selon Costa, la position de Riquelme sur cette question est si ferme que Marcelo Delgado “a appelé Cristian Pavón et lui a demandé de rejoindre l’entraînement cette semaine”. La réponse de Pavón a été aimable mais a précisé que jusqu’à la fin de l’année, par contrat, il ne peut pas retourner à Boca. En tout cas, Kichán ne pouvait, en principe, être dans les phases finales de la Copa Libertadores