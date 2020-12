Bien que les deux McLaren comme Renault espère faire un pas en avant la saison prochaine, le bon travail de Carlos Sainz chez McLaren, il a placé la barre haute pour Daniel Ricciardo. La même chose se produit avec le retour de Fernando Alonso à Renault, où Ricciardo a été au-dessus des attentes.

Le pilote australien a terminé troisième du Grand Prix Eiffel, ce qui a permis à Renault de remonter sur le podium neuf ans plus tard. Avec cette réalisation, Daniel Ricciardo Il réalisait quelque chose que Fernando Alonso n’atteindra guère; que son patron, qui la saison prochaine sera Cyril Abiteboul, se fasse tatouer. Deux courses plus tard, Ricciardo a confirmé que son résultat n’avait pas été un mirage, revenant à la troisième place du Grand Prix d’Émilie-Romagne. “Cyril m’a déjà dit qu’il ne se ferait plus tatouer“Dit le pilote de 31 années après la course.

Cependant, après être remonté sur le podium à Imola, Daniel Ricciardo a souligné le travail de Fernando Alonso: “C’était bon de l’avoir, vraiment. Évidemment, il sera un rival l’année prochaine et c’est quelque chose que j’attends avec impatience. Vous travaillerez avec mon équipe, mon équipe actuelle d’ingénieurs, donc a participé à nos rapports et réunions avant le week-end. Et c’était en fait très utile de lui faire écouter et voir la configuration à laquelle nous pensions. ” “Parce que j’y avais conduit avant, même si c’était il y a longtemps, je savais un peu la direction à prendre., que faire avec les appuis. Évidemment, cette piste nous était inconnue, donc avoir un autre avis était plutôt bien », a-t-il ajouté.

Alonso devra monter sur le podium pour égaler Ricciardo

Ce qui semble clair, c’est que Daniel Ricciardo a montré à Fernando Alonso le chemin du podium et à Enstone, ils espèrent que le double champion savourera à nouveau du champagne en 2021 même si ce sera difficile. Et, comme le reconnaît l’Espagnol: «Ce serait bien de monter sur le podium. Cette saison, il semble qu’il y ait eu plus de possibilités que dans d’autres pour le reste des équipes, mais je suis conscient que ces podiums sont dus à des catastrophes en Mercedes.».

Tel a été le bon travail de Ricciardo cette saison, il s’est mis sur le podium des meilleurs pilotes derrière Hamilton et de Verstappen. Il n’est pas surprenant que chez Renault, malgré le fait qu’en 2021 il arrivera Fernando Alonso Au lieu de cela, Cyril Abiteboul lui a dit au revoir: «Il a livré de manière positive et l’ironie de tout cela est que je pense que nous sommes une équipe beaucoup plus forte maintenant, et que nous devrons affronter une équipe beaucoup plus forte ensuite. an. Il nous manquera évidemmentMais nous sommes également heureux de le voir dans une grande équipe et nous attendons avec impatience une bataille passionnante contre McLaren et Daniel l’année prochaine.

Chez McLaren, ils manqueront également Carlos Sainz

Ricciardo arrivera chez McLaren pour remplacer Sainz et à Woking ils sont conscients que l’Australien n’est pas de Madrid. “Daniel n’est pas Carlos, sa relation avec Lando sera différente. La chose la plus importante à mon avis est que Nous devons préserver les conditions qui ont permis cet énorme niveau de collaboration entre Carlos et Lando. Nous devons être ouverts pour maintenir ces normes. Lando a montré que ses conditions étaient un «top» et en 2021, nous aurons un line-up très compétitif et passionnant ».

Daniel Ricciardo non seulement il sera difficile d’avoir une si bonne relation avec Norris comme celui que tu avais Sainz avec lui, il a également dépassé le pilote espagnol, qui a été au-dessus des attentes. “Carlos a fait un excellent travail. Cela a été au-dessus de nos attentes. Lorsque vous signez un pilote de Formule 1, vous ne le signez pas si vous ne le considérez pas comme un excellent pilote, mais maintenant on peut dire qu’il a fait encore mieux que prévu»A admis Zak Brown, PDG de McLaren.

Ricciardo, qui n’a même pas placé Sainz dans son top 5 des meilleurs pilotes de la saison, a analysé sa signature pour Ferrari en mai dernier: “Carlos s’intègre très bien avec Ferrari et c’est pourquoi je n’ai pas le sentiment, pourquoi ne m’ont-ils pas choisi? Carlos a eu une belle saison et il est logique qu’il soit un bon candidat pour Ferrari ».

Daniel Ricciardo Il a également reconnu avoir été interrogé par l’équipe italienne: «Nous étions en contact jusqu’au moment où Sainz a été annoncé, donc je ne peux pas nier que Ferrari était une option. Cependant, le résultat est différent. Nou je sais pourquoi et je n’ai pas vraiment pris la peine de savoir pourquoi je n’ai pas finalement donné».

À ce propos, Andreas Seidl, le patron de l’équipe McLaren, a souligné: «Il y a une raison pour laquelle Ferrari l’a signé pour l’année prochaine. Il parvient à maintenir la voiture sur la piste alors qu’il continue de progresser et fait fonctionner ses manœuvres. C’est juste un grand avantage. “