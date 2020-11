De plus, dans cette catégorie, où des sommes importantes sont déplacées, ce sont les fans qui entretiennent les équipes avec leurs contributions par le biais de billets, de tombolas, de dépenses au bar, etc. D’un autre côté, nous sommes les membres, qui sont une partie importante de l’économie des clubs, et nous payons des factures pour voir certains matchs dont nous sommes privés. Pour tout cela, en tant que partenaire et fan, je pense que les réunions sans public ne devraient pas avoir lieu dans Third. Une autre situation très différente est celle du football professionnel, dans lequel les télévisions sont celles qui contribuent le plus aux budgets et où les supporters peuvent suivre l’évolution de leurs équipes à travers le petit écran et les sponsors voient leur contribution économique amortie. .

Cette journée a de nouveau été marquée par le report de deux matches, celui de La Corredoria, qui a dû affronter Urraca et Condal, et celui de Pepe Quimarán entre Llanera et Praviano. Ces reports nous laissent des classements irréalistes dans les deux groupes, car il y a des équipes qui ont joué trois matchs, deux autres et pas moins de cinq, juste un match. Au fur et à mesure que les reports sont célébrés, le classement changera.

Sur les huit matchs joués, le plus frappant est que sur cinq il y en a eu quelques expulsés, ce qui a marqué le résultat final. A El Bayu, Valdesoto a ajouté ses premiers points au retour dans la catégorie en battant Siero, qui a joué 80 minutes avec une de moins, une rivalité qui aurait sûrement fait apprécier les fans en visite. À Las Tolvas, le Titanic a endossé la bonne image du premier jour à Noreña et a battu Tuilla, l’un de ceux appelés à se battre pour la première place de leur groupe et qui a ajouté sa deuxième défaite consécutive, même si pour cela il était également décisif que le L’équipe d’El Candín a joué 55 minutes avec un homme de moins. Autre expulsion décisive, celle du gardien de L’Entregu à 18 minutes, qui a permis à San Martín de remporter le derby.