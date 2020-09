Gary Smith n’est pas découragé par la défaite de Nashville contre Columbus Crew et souhaite plutôt que ses joueurs prennent confiance dans leur affrontement avec les lutteurs de la Conférence Est, DC United.

La série de quatre matches sans défaite de Nashville s’est terminée par une défaite 2-0 contre la meilleure équipe de la division le week-end dernier, mais elle reste neuvième, ce qui est suffisant pour une place dans la ronde de play-in.

Smith n’a pas caché son désir de terminer encore plus haut dans le classement lors de la première année de l’expansion dans la ligue, DC – cherchant une deuxième victoire en 11 – suivant.

“Pour une équipe comme nous qui se développe et essaie constamment d’avancer, qui essaie toujours de renforcer certaines des qualités de notre jeu”, a déclaré Smith.

“Je pense que le match de Columbus en incarne énormément. Nous avons montré une attitude merveilleuse loin de chez nous.

“Nous avons été formidables avec le ballon. Nous pouvons nous sentir frustrés de ne pas être revenus avec quelque chose.”

DC a battu les Red Bulls de New York lors de leur dernier match sur la route, mais c’est l’une des deux seules victoires de la saison, les laissant 13e de la conférence.

Après avoir pris des points lors de trois de ses quatre derniers matchs, l’entraîneur-chef Ben Olsen vise une place en séries éliminatoires.

“Avec la saison raccourcie, il nous reste 12 matchs. Il y a beaucoup de points, mais nous devons commencer à bouger”, a-t-il déclaré à ABC7.

“Nous ne pouvons pas simplement décrocher les tirages au sort – nous devons remporter des victoires tous les quelques matchs pour nous amener dans les séries éliminatoires et dans les séries éliminatoires.”

JOUEURS À SURVEILLER

Nashville – Dax McCarty

Le milieu de terrain McCarthy en a marqué un et en a mis deux de plus lors du dernier match à domicile de son équipe, une victoire de 4-2 contre Atlanta United, mais il n’a pas pu inspirer Nashville dans sa défaite face aux leaders de la Conférence, Columbus. Le thème de la campagne de Nashville a été que les joueurs participent avec des buts sur le terrain, ce qui sera nécessaire dans cette bataille en milieu de semaine.

DC United – Griffin Yow

Mohammed Abu est le dernier nom sur la longue liste des absents de United après avoir subi une blessure au dos. Après avoir marqué son premier but lors du match nul 2-2 avec le Toronto FC, devenant ainsi le plus jeune buteur du club dans le processus, l’attaquant de 17 ans Yow pourrait maintenant avoir une chance de briller.

FAITS CLÉS OPTA

– DC United n’a perdu qu’un de ses neuf derniers matches contre des équipes d’expansion (W6 D2), dont une victoire 2-1 contre l’Inter Miami en mars. Ils ont eu du mal dans les matchs sur route contre les nouveaux venus de la MLS, remportant seulement trois de leurs neuf derniers matchs sur la route contre des équipes d’expansion (D1 L5).

– La défaite 2-0 de Nashville à Columbus samedi a mis fin à une série de quatre matches sans défaite (W2 D2) pour le côté de l’expansion. Nashville a battu Atlanta United 4-2 lors de son dernier match à domicile, la seule fois où ils ont marqué plus d’un but dans un match jusqu’à présent.

– DC United a finalement trouvé le filet en première période, Ola Kamara marquant un but à la cinquième minute contre le Toronto FC samedi. Ils n’avaient pas réussi à marquer lors de la première moitié de leurs 14 derniers matches de MLS (666 minutes au total), la plus longue série de premières mi-temps sans but depuis Chivas USA de juillet à septembre 2014.

– Les neuf premiers buts du Nashville SC en MLS ont été marqués par neuf joueurs différents. Aucun joueur n’a marqué plusieurs buts pour le club jusqu’à présent cette saison. Les six joueurs de Nashville avec au moins trois tirs cadrés cette saison ont marqué au moins une fois.

– Griffin Yow a marqué DC. L’égalisation tardive de United lors de son match nul 2-2 contre Toronto samedi. A 17 ans, 11 mois et 26 jours, Yow est le plus jeune joueur à marquer son premier but avec DC. Unis depuis Andy Najar (17 ans, 2 mois, 14 jours) en mai 2010.