La Copa Libertadores sud-américaine s’est soudainement arrêtée à la mi-mars, en même temps que son équivalent européen, la Ligue des champions.

Depuis lors, bien sûr, l’Europe a réussi à achever sa compétition. L’Amérique du Sud ne reprend que cette semaine, six mois après le dernier coup de sifflet. Et c’est peut-être encore trop tôt.

Dans les 10 pays du continent, seules six ligues nationales sont en place. La Colombie est sur le point de reprendre. L’Argentine, la Bolivie et le Venezuela n’ont pas encore défini de dates de début. Il y a une raison à cela: la pandémie de coronavirus n’a pas été maîtrisée.

Mais le Libertadores démarre mardi, avec un programme complet de matchs en milieu de semaine. Les deux premiers tours de jeux de groupe ont eu lieu en mars. Maintenant, le troisième tour (sur six) a lieu à la mi-septembre. Et il le fait parce que CONMEBOL, la Confédération sud-américaine, a travaillé dur pour que le spectacle puisse continuer.

Le premier problème qu’ils ont dû résoudre était de s’assurer que les équipes puissent se rendre aux matches à l’extérieur. Les distances sont vastes en Amérique du Sud, et les infrastructures de voyage peuvent manquer dans le meilleur des cas. Ce ne sont évidemment pas les meilleurs moments. Dans certains cas, les frontières n’ont pas été rouvertes, dans d’autres, il n’y a pas de vols commerciaux entre les destinations. Ainsi, CONMEBOL a financé des vols charters.

Le problème numéro deux était de trouver un moyen de surmonter les obstacles bureaucratiques liés au déplacement dans différents pays. Il y a non seulement la question de la fermeture des frontières, mais aussi des restrictions de quarantaine. CONMEBOL a également trouvé un moyen de contourner ce problème. Ils ont rédigé un protocole détaillé, en essayant de s’assurer que les joueurs en visite entreront en contact avec le moins de personnes possible dans l’aéroport, l’hôtel et le stade. Le protocole a été présenté – et finalement accepté par – les 10 gouvernements sud-américains. Les délégations des équipes sont libres d’entrer dans d’autres pays et libres de quarantaine à leur retour chez elles.

Le troisième problème était la menace d’équipes subissant plusieurs cas de joueurs testés positifs pour le virus, comme cela est arrivé à un certain nombre de clubs à travers le continent. Le cas le plus notable est celui de Boca Juniors en Argentine, où 18 joueurs ont contracté le COVID-19. La réponse ici a été d’augmenter la taille des escouades. Habituellement, chaque équipe enregistre 30 joueurs pour participer aux Libertadores. Ils peuvent maintenant en avoir 40 – un changement qui peut très bien être considéré comme presque un aveu qu’un pari est pris en ramenant la concurrence dans les circonstances actuelles.

Un aspect du redémarrage qui dépasse la capacité de CONMEBOL à corriger est la disparité entre les équipes en termes de niveau de préparation. Les équipes d’Argentine, de Bolivie et du Venezuela n’ont pas disputé de match de compétition depuis six mois. Leurs joueurs souffriront clairement d’un manque de forme physique contre des rivaux du Paraguay et du Brésil, par exemple, qui ont eu plus d’un mois de matchs de championnat pour se mettre en forme.

Le club bolivien Jorge Wilstermann pourrait ressentir cela dans le match qui relance l’action mardi soir. Ils affrontent le Brésilien Athletico Paranaense, qui a déjà disputé neuf matches de championnat depuis le début du mois d’août. Au moins les Boliviens peuvent compter sur l’avantage de l’altitude de leur ville natale de Cochabamba. Les clubs argentins n’ont rien de similaire.

L’Argentine a été le seul pays à voter contre la reprise des Libertadores. La Bolivie, dont le président de la FA était décédé du coronavirus, s’est abstenue, tout comme le Venezuela, qui traversait des problèmes internes.

Les cinq clubs argentins ont reçu la petite concession de ne pas jouer leur premier match avant jeudi, ce qui leur donne quelques jours supplémentaires pour s’entraîner. Malgré cela, River Plate sera clairement désavantagé physiquement lorsqu’ils se rendront au Brésil pour affronter Sao Paulo, tout comme Boca, qui est au Paraguay contre Libertad, entraîné par leur ancien rival, la légende de River Plate Ramon Diaz.

Un autre entraîneur argentin travaillant à l’étranger est Martin Brignani, des Estudiantes de Merida du Venezuela. Et il travaillera presque certainement à l’étranger ce mercredi, lorsque son équipe recevra Alianza Lima du Pérou. Brignani est retourné en Argentine en mai, et à moins qu’une solution de dernière minute ne se présente, il ne pourra pas revenir au Venezuela pour le match. Son plan est donc de regarder le match à la télévision depuis l’autre bout du continent et de transmettre des instructions par téléphone – preuve que la distanciation sociale fait toujours partie de la Copa Libertadores 2020.