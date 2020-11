▲ Tata Martino a averti que les Coréens et les Japonais ne seront pas des rivaux faciles et exigeront le Tricolor.

Alors que Gerardo Martino, entraîneur de l’équipe nationale mexicaine, a exprimé sa confiance en Hirving Lozano, Raúl Jiménez et Jesús Tecatito Corona pour répondre aux attentes avec Tricolor, le match amical d’aujourd’hui contre la Corée du Sud risque d’être annulé en raison de cinq personnes infectées. de Covid-19 dans l’image asiatique.

Lorsque tout était prêt pour le match entre le Mexique et la Corée du Sud, à Vienne, les alarmes se sont déclenchées dans l’équipe asiatique, après que quatre joueurs et un membre du personnel aient été testés positifs pour le coronavirus, selon le portail international Goal.

L’équipe asiatique aurait isolé les éléments infectés et testerait le reste de l’équipe avant le duel, elle déciderait donc dans les prochaines heures d’annuler sa participation ou de comparaître pour l’engagement contre Tricolor.

Le match contre la Corée du Sud correspond à la deuxième tournée de préparation du Mexique en Europe, où il affrontera également le Japon mardi dans la capitale autrichienne.

Gerardo Martino, barreur des Mexicains, a précisé lors d’une visioconférence que Jiménez, Lozano et Corona sont pleinement conscients du moment où ils vivent, ils n’ignorent pas les attentes d’eux en tant que trident dans l’attaque.

Pour surmonter la pression qui menace ces joueurs avec l’équipe mexicaine face aux Sud-Coréens, Martino a fait appel à l’expérience de chacun d’eux avec leurs clubs.

«Ils vivent avec une haute pression tous les jours, Raúl connaît les besoins de Wolverhampton, Hirving a connu des moments difficiles à Naples et Jesús doit se battre avec Porto chaque année pour le championnat (au Portugal), il a également maintenant la responsabilité d’avancer vers les Champions », a-t-il détaillé.

Martino a admis que bien que la Corée du Sud et le Japon n’aient pas de réalisations historiques comme l’Allemagne, l’Angleterre ou l’Argentine, ils sont des rivaux importants et serviront à la préparation du Tricolor pour le Qatar 2022.

Ils sont les meilleurs (rivaux) d’un continent et accumulent des résultats positifs contre des équipes importantes. Ces équipes ont réalisé des actions pertinentes depuis la récente Coupe du monde et elles vont exiger une plus grande demande de notre part, nous devons avoir une bonne réponse, a-t-il dit.

Martino a révélé que Jonathan dos Santos est exclu de l’engagement contre les Sud-Coréens, tandis que Héctor Herrera est dans le doute.

Dossier à ceux qui rejettent les appels

Tata a clairement mis de côté les cas de ceux qui rejettent les appels tricolores, comme Carlos Vela, en soulignant que personne n’est plus important que la sélection.

Nous parlons de la représentation mexicaine du football, l’équipe est plus importante et plus grande que n’importe laquelle des composantes qui sont présentes aujourd’hui, que ce soit le personnel d’entraîneurs, les joueurs ou les dirigeants.

Il a indiqué que bien que Javier Chicharito Hernández puisse être convoqué, dans le cas de Vela c’est différent et a expliqué que depuis deux ans nous nous parlons et que rien n’a changé dans sa décision de ne pas jouer avec Tricolor.

Vous avez mis les règles du jeu au début du processus, j’ai eu des contacts avec chacun des footballeurs et je leur ai expliqué à quoi ressemblait le projet. La conversation avec Carlos (Vela) a eu lieu il y a deux ans, depuis lors, le fait de dire que je le suis ou non est sa décision.

En revanche, il a reconnu l’effort et le leadership d’Andrés Guardado, qui, malgré sa blessure, a assisté à l’appel avec l’équipe mexicaine.

Quand on a un leader avec ces caractéristiques, on ne peut pas se permettre cette dernière tournée de l’année en Europe sans sauvé. J’ai parlé avec Manuel Pellegrini (entraîneur du Real Betis), et il m’a dit qu’il était également une partie importante de son équipe.