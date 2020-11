À Oviedo, l’équidistance n’est pas très populaire. Pas beaucoup de place pour les gris. Soit tout est blanc, soit tout est noir. Heureusement, maintenant c’est blanc. Enfin. J’étais déjà bien en deuil, les choses sont déjà assez ennuyeuses en général d’avoir à souffrir aussi du football. Ce dont nous avions besoin. Eh bien, il semble que dans cette palette limitée de couleurs dans laquelle nous évoluons Oviedistas, Ziganda a réussi à trouver la bonne couleur, celle qui gagne les matchs. Et comment. Le match contre Castellón a été parfait. Pas de bavures. Un de ceux qui doivent laisser une marque pour de bon. Sur le gazon vide de Tartiere, c’est dommage que ces tribunes soient si solitaires, il y avait une équipe très empathique qui a donné une leçon de football. Et, en face, ils ne les avaient pas tous avec eux. Il y avait de sérieux doutes que Las Palmas ait été un mirage, une oasis insulaire. La menace de l’ex volait également au-dessus. Vous savez, celui qui dit que tous ceux qui portaient du bleu, même dans une autre vie, marqueront Oviedo. Le problème avec ce dicton est qu’en ce moment vous ramassez une pierre et que d’anciens joueurs sortent. C’est ce que le football moderne (et la vie) a. Il n’y a plus de fidélité. Pour aggraver les choses, un rival affaibli arrivait, et vous savez à quel point les Bleus sont célèbres pour les haltérophiles. Et bien pas cette fois. Aucun de ces mauvais présages ne s’est réalisé. Tout était parfait. Il avait la couleur idéale. Même le meilleur peintre n’aurait pas pu améliorer les lignes. Sans flou. Maintenant, il ne reste plus que l’équipe ne s’estompe pas.