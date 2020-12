Miguel López Cedrón, le président de Llanera, le dit très sûrement, une équipe qui en à peine cinq ans a franchi un véritable pas de géant: de jouer en Préférentiel à se battre pour monter en deuxième B.La part négative pour Llanera au tour de qualification de la Coupe est le comment. Ce sera à huis clos, comme prévu, mais avec une nuance: la Principauté a approuvé hier le retour au public dans les Asturies. Juste avant le fameux match de Coupe.

Si le match devait être joué la semaine prochaine, il aurait été joué avec un public dans les tribunes de la Tartière. Une blague de mauvais goût pour la Llanera. «Nous ne savons pas que les restrictions sont levées et nous ne savons même pas comment les accepter. Nous sommes désolés, mais nous n’avons pas d’autre choix que de nous adapter. Il est très triste de penser que nos partenaires auraient pu assister à un match aussi important “explique Miguel. La Principauté autorisera un maximum de 300 spectateurs dans les tribunes et Llanera compte environ 250 abonnés. Plus de malchance, impossible, ils pensent à l’humble club.

«Nous avons affronté le match avec beaucoup d’enthousiasme et nous nous préparons depuis plusieurs semaines. Il y a une très bonne ambiance et demain (pour aujourd’hui) doit être un jour férié », analyse le président. Llanera jouera dans la Tartière, ce qui peut être un certain inconvénient. «Nos possibilités sont réduites, c’est clair. Mais nous combattrons tout ce qui est écrit. L’équipe est enthousiaste et il y a des joueurs qui ne vivront cela qu’une fois dans leur vie. Ils vont jouer contre des footballeurs internationaux qui ne regardent qu’à la télévision et ce sera leur chance », dit-il.

Llanera arrive à la rencontre contre le Celta avec les pertes sûres d’Abel, Néstor et Fran, et les doutes d’Omar, Martín et Javi Sánchez. Le onze de la Llanera pourrait être celui formé par: Alejandro, Berto González, Pantiga, Marcos, Luis Enrique, Quero, Jorge, Dani, Viti, Matías et Mundaka.

Le Celta de Vigo, quant à lui, fait face à ses débuts en Copa del Rey comme une opportunité pour ses joueurs moins courants, comme le turc Okay Yokuslu, Miguel Baeza ou l’international U21 Fran Beltrán, les trois remplaçants habituels d’Eduardo Coudet , entraîneur des Galiciens, en matches de championnat.

Les options de départ pour eux passent par la signature d’une belle performance contre Llanera, après que l’équipe a éliminé les nuages ​​de la relégation en première avec trois victoires consécutives, dans lesquelles ils ont montré un énorme coup de poing – 9 buts – et une amélioration notable. défensive avec un seul but concédé et deux draps propres contre l’Athletic Club et Cádiz.

L’équipe bleu ciel s’est entraînée hier à la ville sportive d’Afouteza, puis s’est dirigée vers les Asturies. Celta arrive avec la perte de Santi Mina.

Il est probable que l’entraîneur argentin donnera également du repos à certains des footballeurs les plus punis, comme l’international péruvien Renato Tapia, l’arrière gauche Lucas Olaza ou les attaquants Denis Suárez et Aspas. Celta pourrait se former avec les onze suivants: Iván Villar, Carreira, Costas, Jorge Sáenz, Fontán, Okay, Miguel Rodríguez, Baeza, Beltrán, Brais Méndez et Lautaro.