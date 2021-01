L’Espagne célèbre la Coupe Davis 2019. .

La Fédération internationale de tennis (ITF) a approuvé plusieurs changements à la Coupe Davis proposés par Kosmos Tennis, la société organisatrice de l’événement, parmi lesquels l’expansion à trois villes comme sites pour les prochaines finales se distingue, ce qui prolonge également sa durée et Il sera joué pendant 11 jours.

«Après avoir analysé la première édition tenue en 2019, le Conseil d’administration de l’ITF a approuvé cette semaine que la finale devienne un événement de 11 jours. La prochaine édition aura lieu du 25 novembre au 5 décembre 2021. Le conseil d’administration de l’ITF a également approuvé la réduction de 18 à 16 équipes à partir de 2022 et va maintenant entamer une période de consultation pour l’introduction d’un format multi-sites pour l’édition 2021 “, a expliqué le concours dans un communiqué.

Toutes ces propositions visent à “améliorer le calendrier des matchs pour les joueurs et l’expérience des fans, ainsi que pour rapprocher la compétition d’un public plus large. ”

De cette manière, le format multi-sites ouvre la possibilité à deux nouvelles villes européennes de rejoindre Madrid en tant qu’hôtes pour 2021. Les deux nouvelles villes accueilleront chacune deux groupes de compétition et un quart de finale. De son côté, la capitale espagnole accueillera deux groupes et deux quarts de finale, en plus des deux demi-finales et de la finale.

Le directeur de la finale de la Coupe Davis, Albert Costa, a souligné que “les grands tournois s’adaptent et évoluent au fil des années”. “L’introduction d’un événement multi-sites permettra à la compétition d’atteindre un public plus large, tout en nous permettant également d’alléger le fardeau des joueurs avec des horaires de match améliorés. Avec tout cela, les jours ne finiront pas tard et les joueurs auront plus de temps pour se reposer », analysé.

Ainsi, Kosmos Tennis a lancé un processus d’appel d’offres ouvert aux nations classées pour identifier la liste des villes européennes qui peuvent rejoindre Madrid en tant qu’hôtes de la finale de la Coupe Davis 2021. La décision finale sur cette question sera prise en mars.