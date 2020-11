Mis à jour le 23/11/2020 à 20:45

Saison 4 de “La Couronne”, qui a frappé Netflix le 15 novembre, commence en 1979, avec l’assassinat de Lord Mountbatten aux mains de l’IRA, à la suite des manifestations de masse et du Bloody Sunday en Irlande du Nord.

Même si “La Couronne” ne se concentre pas trop sur émeutes en Irlande du Nord, l’épisode “Bâton d’or” met en évidence la tension et la violence au sommet des Troubles. Cependant, la série ne raconte pas vraiment l’histoire de Bloody Sunday, l’une des plus grandes fusillades de masse de l’histoire de l’Irlande du Nord.

La saison 4 de “The Crown” est entrée dans le catalogue Netflix le dimanche 15 novembre (Photo: Netflix)

L’épisode “Gold Stick” souligne à quel point la famille royale était déconnectée le conflit en Irlande du Nord, mettant en contraste la formalité des funérailles de Lord Mountbatten (Charles Dance) et le discours des princes Charles (Josh O’Connor) avec des images réelles de manifestants marchant contre la violence de l’armée britannique.

Dimanche sanglant 1972 C’était une journée d’incidents qui se sont produits à Derry (Irlande du Nord) le dimanche 30 janvier, dans le cadre du conflit en Irlande du Nord. Cet après-midi, une manifestation a été organisée en faveur des droits des femmes et contre l’emprisonnement sans jugement des personnes soupçonnées d’appartenir à l’IRA, pour lesquelles des centaines de personnes ont été détenues.

La manifestation, organisée par la Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA), a réuni plus de 15 000 personnes. Ils avaient prévu de marcher dans le centre-ville et d’organiser un rassemblement pour manifester pacifiquement contre l’occupation de Derry par l’armée britannique et les violentes attaques contre les manifestants qui ont eu lieu une semaine plus tôt.

“The Crown” est un drame historique qui raconte la vie de la reine Elizabeth II de 1947 au 21e siècle (Photo: Netflix)

Cependant, la marche a été arrêtée en cours de route par les barrières de l’armée britannique. Bien que la plupart des citoyens aient prévu de se regrouper et de choisir une autre voie, les manifestants ont vu des parachutistes occuper un bâtiment face à la foule et ont commencé à leur lancer des pierres, déclenchant les premiers tirs de la Bloody Sunday.

Selon les informations du portail “Screenrant”, les parachutistes sont descendus dans la rue et ont commencé à battre violemment les manifestants sur ordre du colonel Wilford. Les soldats ont tiré plus de 100 coups sur des manifestants non armés et 26 personnes ont été abattues, avec un total de 13 tués.

Tous les témoins oculaires ont souligné que les manifestants n’étaient pas armés et que les soldats tiraient sur les personnes en fuite ou sur les personnes qui aidaient les blessés. Cependant, la version officielle de l’armée était que les parachutistes réagissaient aux menaces à la bombe et aux clous de l’IRA. La violence extrême a considérablement accru les tensions en Irlande du Nord qui ont pris fin avec l’assassinat de Lord Mountbatten en 1979.

“Gold Stick” est le seul épisode de La Couronne ce jeu-t-il le conflit en Irlande du Nord et se concentre sur l’assassinat de Lord Mountbatten par l’IRA. La série traite de montre à quel point la famille royale était déconnectée des événements de la vie réelle au Royaume-Uni.

