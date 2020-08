L’un des avantages attendus de l’élargissement du champ post-saison du baseball à 16 équipes était une course éliminatoire impliquant pratiquement toutes les équipes. Mais avec un peu moins d’un mois à faire dans la saison, il y a un petit drame précieux dans l’image des séries éliminatoires de la Ligue américaine.

Selon les cotes des séries éliminatoires de Fangraphs, il y a sept équipes de l’AL avec au moins 94 pour cent de chances d’occuper l’une des huit places du circuit junior – les Rays, les Yankees, les White Sox, les Indians, les Twins, l’Athlétisme et les Astros. La Ligue nationale ne compte que quatre clubs (Braves, Cubs, Dodgers et Padres) avec des probabilités éliminatoires supérieures à 65%.

Alors que toutes les équipes de NL, à l’exception des Pirates et des Diamondbacks, devraient avoir une cote d’au moins 15 pour cent en séries éliminatoires, il y a six équipes de l’AL auxquelles Fangraphs donne moins de 3 pour cent de chances de jouer en octobre – les Red Sox, les Orioles, les Royals, les Mariners, Rangers et anges.

LOIS: Les anges ont construit une tradition de baseball douloureusement décevante

Au “milieu” se trouvent les Blue Jays – dont la cote des séries éliminatoires est de 78,7% après l’héroïsme de Teoscar Hernandez dimanche contre les Orioles – et les Tigers, qui en ont remporté cinq de suite contre les Cubs et les Twins pour revenir. à .500 et augmenter leurs chances à 20,9 pour cent.

C’est un fossé assez net entre les deux niveaux, même si Detroit n’est qu’à deux matchs derrière les Blue Jays et que quelques autres clubs pourraient combler l’écart avec une semaine comme Detroit vient de l’avoir. Mais vous commencez à comprendre pourquoi les modèles prédictifs sont si pessimistes sur une poussée tardive des séries éliminatoires si vous regardez le différentiel de course de chaque équipe, qui est plus révélateur du vrai talent d’une équipe et mieux à prévoir le succès futur que le record d’une équipe. Les Blue Jays et toutes les équipes au-dessus d’eux au classement de la ligue ont au moins un différentiel de points de +15. Les Tigers et toutes les équipes en dessous d’eux ont, au mieux, abandonné 19 points de plus qu’ils n’en ont marqué.

Comment en sommes-nous arrivés là, et y a-t-il un espoir pour l’un des aussi-rans actuels de faire une course? Il semble qu’aucun d’entre eux ne garde beaucoup d’espoir. Detroit n’a pas encore fait de transaction avec la date limite à quelques heures et presque toutes les équipes de moins de 0,500 ont adopté une position de vendeur. Les Red Sox et les Angels, les deux équipes les plus talentueuses du peloton, sont enfermés dans les caves de leurs divisions respectives à cause de leurs misérables équipes de lanceurs.

Il y a encore plein de raisons de prêter attention à la Ligue américaine. Les White Sox, une jeune équipe qui a mûri plus tôt que prévu, sont à égalité pour la première place au milieu d’une course à trois équipes pour l’AL Central après que Luis Robert a lancé un home run contre les Royals dimanche. Les Rayons et les Yankees incarnent une bataille entre David et Goliath à l’Est. Les méchants Astros et leur tentative d’attraper le dénonciateur Mike Fiers et les A pourraient fournir encore plus de feux d’artifice après la bagarre des deux équipes plus tôt ce mois-ci a alimenté la rivalité que tous les fans de baseball voulaient voir cette saison.

Mais si vous recherchez une course passionnante, vous devrez certainement vous tourner vers la Ligue nationale.

Coups rapides:

Dimanche était le cinquième anniversaire du no-hitter de Jake Arrieta contre les Dodgers, ce qui l’a aidé à remporter le prix Cy Young de cette année contre Zack Greinke, puis à Los Angeles. Mais beaucoup de choses peuvent changer en cinq ans. Arrieta a été bombardée par les Braves, qui ont marqué 10 points dans la deuxième manche, dont sept ont été crédités à Arrieta, en route vers une victoire sauvage 12-10 pour Atlanta contre les Phillies. Adam Wainwright a lancé un jeu complet le jour de son 39e anniversaire, montrant que lui et son compagnon de batterie Yadier Molina savent toujours comment se frayer un chemin dans une formation. Le vétéran grisonnant des Cardinals possède une MPM de 2,65 en cinq départs et a clairement gagné le respect de son compagnon de rotation Jack Flaherty.Les Dodgers ont terminé le mois d’août avec un record de 57 circuits, dépassant la meilleure note établie par les Braves en juin dernier. Los Angeles n’a toujours pas perdu de série cette saison. Le reste du baseball doit espérer ne pas faire grand bruit avant la date limite des échanges de lundi et devenir encore plus forts.La dernière panne du bullpen des Mets était peut-être sa pire, alors que les Yankees se remettaient après avoir perdu cinq points lors de leur dernière frappe. . Aaron Hicks a lancé le home run qui égalait le match et Gio Urshela a fourni le simple d’approbation d’Edwin Diaz, qui n’a converti qu’un seul arrêt en quatre occasions depuis qu’il a retrouvé le poste plus proche après le passage de Seth Lugo à la rotation. Peut-être envoyer un message à votre fan des Mets de votre quartier pour les vérifier. La pointe du lanceur des Yankees Michael King coincée dans la terre pendant sa liquidation pour nous donner le meilleur bêtisier de la journée.