Les Catalans célèbrent le premier but de Ketu. | David Cat

Covadonga continue sans marquer en Ligue. Cependant, hier, il méritait plus de chance à Valladolid. Les élèves de Fermín Álvarez ont joué un jeu très sérieux, avec de l’ambition et ont eu de nombreuses opportunités pour que le score soit très différent. Ils ont raté un penalty et ont fracassé une balle dans le bois.

La filiale n’a pas tardé à publier le tableau de bord. Lors du premier jeu, une passe décisive de Sergio López à Uche lui a permis de porter le score à 1-0. Un but très précoce qui a obligé Covadonga à ramer contre le courant dès lors. Les Asturiens ont su réagir et ont réussi le match nul, grâce à Javier Martón, après un centre de Michel Secades. Et quand il semblait que les visiteurs s’en allaient mieux, le deuxième but de Valladolid est arrivé. Un penalty commis par Javi Martón sur Uche a été transformé par Zalazar.

Après avoir franchi les vestiaires, la filiale a prolongé son avantage avec un but d’Uche, après un centre de Paulo Vitor depuis l’aile droite. Là, l’attaquant local a été blessé. La réponse de l’Oviedo n’a pas tardé à arriver, puisque à la 59e minute, l’arbitre a puni Valladolid B d’un penalty après une faute de Gaika sur Javi Martón, qui a réussi à transformer Jaime. Les visiteurs se sont tournés vers l’attaque et ont trouvé le prix à la 69e minute lorsque l’arbitre a de nouveau appelé un penalty contre l’équipe locale de Miguel Rubio à Javi Martón. Cette fois, Gaizka était providentielle et arrêta le lancement de Jaime.

Covadonga a continué d’essayer, qui a de nouveau eu une excellente occasion de faire match nul lorsque, à la 84e minute, un tir de Sergio Ríos s’est écrasé sur le poteau, lors d’un lancement de fil. Les Asturiens cherchaient avec beaucoup d’intensité le but qui pouvait leur donner au moins un point. Javier Martón a tenté sa chance avec un tir à l’intérieur de la zone qui a largement dépassé. Valladolid B a réussi à maintenir son avantage minimum avec de nombreux problèmes contre un Covadonga intense.

Burgos, zone 11

Le Langreo ajoute et continue. L’équipe du Barça est toujours imparable et hier, ils ont clairement battu Burgos à El Plantío. La victoire contre un favori le place en tête du classement.

L’équipe asturienne est sortie très bien positionnée avec une ligne défensive de cinq hommes qui a menotté toute option offensive des locaux en première mi-temps, qui n’ont jamais trouvé de fluidité dans l’attaque en première période. Le système de confinement proposé par l’entraîneur asturien Ángel Rodríguez a fonctionné de manière phénoménale et l’équipe de Burgos était toujours mal à l’aise sur le terrain d’El Plantío sans pouvoir approcher le cadre rival avec danger. Langreo n’arriverait pas non plus régulièrement à proximité de la région de Burgos en première mi-temps et un seul tir éloigné de De Baunbag devrait être mis en évidence vers le quart d’heure. Il est à noter que précisément ce joueur visiteur se retirerait blessé du terrain de jeu avant d’atteindre la vingtième minute.

Lorsque Burgos pressait davantage à la recherche du but, le jeu clé de la première mi-temps est arrivé, dans une action d’attaque isolée avec un centre de l’aile droite de Miguel Santos qu’un Ketu sans marque a terminé tête au filet surprenant le but. Barovero local.

Burgos est sorti après la pause pour attaquer et dans les cinq premières minutes, ils ont réussi à créer jusqu’à quatre bonnes occasions. Mais d’après ce qui aurait pu être le tirage au sort, il est passé en quelques secondes à un nouveau coup de visiteur, dans un bon jeu de Ketu sur l’aile gauche dont le centre latéral a été achevé par Santos de manière impeccable.

Le plan de Julián Calero s’est effondré avec ce deuxième but asturien et la nervosité s’est emparée de l’équipe locale, tandis que Langreo était très cohérent en position défensive et a pu augmenter la différence lors de la contre-attaque contre une équipe locale qui a perdu dans la dernière ligne droite. son capitaine Undabarrena pour un double avertissement.

Fermín: “Nous avons échoué dans les buts concédés”

L’entraîneur de Valladolid Covadonga, Fermín Alvarez a souligné que “si vous regardez le classement et voyez que nous n’avons aucun point, le bilan est que nous ne sommes pas en compétition ou que nous sommes un groupe, mais si vous écoutez les évaluations des rivaux, c’est le contraire.” Le technicien de l’équipe d’Oviedo a souligné que «l’équipe a concouru et s’est levée, mais nous commettons toujours une erreur ou une erreur qui nous coûte cher. Marquer deux buts à l’extérieur pour une équipe subsidiaire n’est pas facile. De plus, on a raté un penalty, on a lancé un ballon au poteau… Offensivement on a généré beaucoup, mais défensivement on n’a pas été bien dans les trois buts qu’on a encaissés ».

“C’est une victoire très importante”

Burgos L’entraîneur de Langreo, Ángel Rodríguez, était satisfait du match de son équipe et du résultat, et a reconnu que “c’est une victoire importante sur un terrain difficile et contre un rival qui à la fin sera sûrement en place”. L’entraîneur de l’équipe du Barça a révélé que ses instructions avant le match étaient “d’endurer la précipitation que nous allions avoir de Burgos et, surtout, d’avoir beaucoup de patience en ayant le ballon après avoir récupéré le ballon pour monter les contre”. .