Une nuit de plus, Pilar Rubio faisait partie de ‘El Hormiguero’, Programme Antena 3 auquel il collabore depuis des années. La femme de Sergio Ramos est chargé de relever des défis exigeants et compliqués et présente également des regards extravagants, ce qu’il a fait ce mardi aux yeux des spectateurs, du public là-bas, de Pablo Motos et l’invité de la nuit Juan del Val.

Et l’influenceuse donne beaucoup de choses à dire pour le look qu’elle a présenté lors d’une émission de mannequins. «Ne parlez pas, ne dites rien», a-t-il demandé Pilar Rubio le présentateur défilant dans un maillot de bain tricoté, un cardigan et une écharpe. Même Pilar Rubio elle-même a dit que la combinaison suggestive était “indéfendable”, et Pablo Motos Il avait tout à fait raison avec cette critique: “Serait-ce le regard le plus inutile de l’histoire?”

“Je ne dis pas que cela ne vous va pas parce que tout vous va bien”, a ajouté le directeur du programme à Pilar Rubio, qui a finalement tenté de défendre la «tenue» extravagante: «Au fond, c’est une fille cool. Vous avez raison mais c’est la mode, c’est ce qui se porte. Nous l’avons obtenu de Dolce et Gabbana. Il semble que ce tissu soit chaud mais il y a des zones de votre corps qui ne chauffent même pas en hiver… ».

Pour égayer le moment, la femme de Sergio Ramos a demandé à Pablo Motos et Juan del Val qu’ils ont mis des perruques et un costume bizarre avec lequel les trois ont fini par danser ensemble sur le tournage de «El Hormiguero». Un nouveau moment amusant dans le programme, dans lequel Pilar Rubio a beaucoup de place avec ce type de regards étranges qu’elle présente et avec les défis difficiles qu’elle relève et (la plupart) surmonte.