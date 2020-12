Marcos Luengo, Luis Miguel González, Enrique Álvarez, Luis Manuel Quevedo et Jose Ramón Agüero, hier, buvaient du chocolat après avoir participé à la piscine d’El Llano au Christmas Crossing. | Juan Plaza

Marcos Luengo, Luis Miguel González, Enrique Álvarez, Luis Manuel Quevedo et José Ramón Agüero, hier, buvaient du chocolat après avoir participé à la piscine d’El Llano lors du Christmas Crossing. | Juan Plaza

Ils ont tardé à se décider à participer, mais il y a trois ans, ils ont sauté dans l’eau cantabrique pour la première fois. Ils l’ont fait en famille. Les frères Alejandro et José Manuel López, amateurs de sport et de natation, cette année, comme 200 autres participants, ont voulu profiter d’une croisière de Noël très spéciale à Gijón. La mer a été changée pour six piscines de la ville, lors d’un test sponsorisé par LA NUEVA ESPAÑA, qui respectait les mesures covid-19, sans foule et remplissant l’objectif fixé: faire du sport. “La mer nous manque, mais c’est ainsi que nous tuons le virus”, ont reconnu les frères López.

Sur les 200 nageurs qui se sont rassemblés dans les piscines publiques de la ville – La Camocha, Pumarín, El Llano, El Coto, Moreda et La Calzada – plus de cinquante ont relevé le défi de parcourir 250 mètres dans trois piscines différentes. “L’objectif était de normaliser les événements sportifs de la ville, tellement atypiques, ce n’était pas l’objectif du nombre de personnes, mais que les gens puissent s’amuser”, a expliqué hier José Ramón Tuero, conseiller sportif et participant, qui était hier à El Llano. après avoir traversé El Coto et Pumarín avant. «Barcelone et Gijón sont les villes avec le plus d’éditions et le plus de participations. Cette année, nous avons testé cette formule dans la situation actuelle, et nous en sommes très heureux », dit-il.

Il n’y avait pas comme chaque année la photo traditionnelle de Noël autour de la baie de Gijón, mais les amateurs de natation ont enlevé cette combinaison dans un espace clos, avec un maximum de deux personnes pour chaque rue de la piscine, et remplissant ce détail spécial de prendre le chocolat dès que vous avez fini de reprendre des forces. “En un quart d’heure à peine, le défi a été relevé, cette expérience a été très bonne, beaucoup de gens ont été vus désireux de garder vivante la passion de la natation”, explique Fernando Lastra, qui concourt dans la catégorie maître avec le Swimming Club Santa Olaya, lors de compétitions et de plusieurs croisements, dont Noël, auquel il a été les six dernières participations. «Ici, il semblait que même de la fumée sortait de la chaleur de l’eau par rapport au Cantabrique», sourit Lastra, qui se réjouit qu’à Gijón le pari ait été maintenu, même si c’était dans une autre version, pour un test traditionnel: «Lo L’important est de donner des options pour passer un bon moment, et le sport est une manière très spéciale ».

Amis des cours de natation à El Llano, le groupe “Amalu” s’est réuni hier pour prendre les derniers coups. Luis Miguel González, Marcos Luengo, Luis Manuel Quevedo, Luis Enrique Álvarez et José Ramón Agüero. Ils étaient parmi les plus animés, avec le bonnet de Noel, et une ambiance déjà festive hier à midi après avoir terminé leur participation au voyage de Noël. “Le sentiment est étrange, car il ne semble pas que nous soyons à Noël, mais des détails comme celui-ci aident à retrouver cet esprit”, déclare Luis Miguel González. “Tout ce qui fait du sport et de la natation est toujours le bienvenu”, ajoute Marcos Luengo.

Gijón, comme chaque année à ce stade, était à nouveau le protagoniste de la natation. Bien qu’il y ait eu plus d’une centaine de participants en mer, les piscines de la ville ont agi comme une mesure d’urgence, pendant dix jours, afin que tous les nageurs puissent tuer le virus d’une manière différente et avec une grande acceptation.