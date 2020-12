Les directeurs de Prensa Ibérica et les marques finalistes.

La Cupra Formentor est la nouvelle «Voiture des lecteurs de l’année 2021» de Prensa Ibérica. Le premier modèle développé à 100% par la firme espagnole a remporté la dix-neuvième édition des prix dont le vote final s’est clôturé avec l’une des plus petites marges de son histoire. Un triomphe étroit réalisé par la Cupra Formentor, qui n’était séparée que par quelques dixièmes de la Hyundai i20, la deuxième classée.

De cette manière, et à l’issue de cette deuxième phase de vote, Cupra fait ses débuts dans le palmarès des gagnants de la “Voiture des lecteurs de l’année”, grâce au soutien des participants au concours des différents en-têtes qui composent le Groupe éditorial Prensa Ibérica.

En ce sens, il convient de rappeler que les milliers de votes enregistrés par les lecteurs via le site www.mejorcoche.epi.es ont été ceux qui ont décidé du véhicule gagnant de certaines récompenses devenues une référence du Industrie automobile espagnole.

La voiture primée.

De cette manière, la Cupra Formentor rejoint la liste des lauréats de ces prix, qui comprend également des véhicules d’autres entreprises telles que les Audi A8, Q5 et Q3, BMW Série 5, Citroën C4, Alfa Romeo 159, Volvo V40, Peugeot 308, Hyundai i30, Mercedes-Benz Classe A, Seat Ibiza, Ateca et Tarraco, et Opel Meriva et Astra et Ford Mondeo, les deux derniers lauréats du prix “Readers Car of the Year” deux fois.

Les responsables des domaines de la communication et du marketing en Espagne des six marques finalistes ont participé à la clôture du vote pour ce prix pour lequel, en plus de la Cupra Formentor elle-même, d’autres véhicules tels que la Hyundai i20, Seat León, Ford Kuga, se battaient. Toyota Yaris et Peugeot 2008.

Carlos de Luis, directeur de la communication de la marque espagnole, a reçu à l’issue du vote les félicitations pour le triomphe du Formentor, un modèle avec lequel la firme espagnole née du sein de Seat consolide une gamme caractérisée par un caractère sportif marqué et haute performance, qui intègre également les dernières solutions technologiques en termes de connectivité et de développement d’ergols électrifiés.