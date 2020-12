Mis à jour le 12/09/2020 à 00:18

«Emily à Paris» est devenue l’une des séries les plus réussies et les plus populaires cette année sur Netflix. Il met en vedette l’actrice Lily Collins, qui joue Emily Cooper, une jeune américaine qui se rend dans la capitale française pour le travail. Dans sa nouvelle maison, le travail et les relations amoureuses d’Emily seront encadrés dans les décors les plus emblématiques de Paris.

REGARDEZ ICI: Lily Collins: tout sur Charlie McDowell, le petit ami de l’actrice bien-aimée de ‘Emily in Paris’

La série créée par Darren Star Il a fait face à de nombreuses critiques valables pour sa représentation de Paris, la représentation clichée de son protagoniste et un scénario discutable. Cependant, il a réussi à conquérir le cœur du public, alors Netflix a confirmé qu’il aura une deuxième saison, bien qu’ils n’aient pas indiqué le total des épisodes et la date de sortie.

La première saison de “Emily in Paris” a été créée le 2 octobre 2020 (Photo: Netflix)

Au fil de ses 10 épisodes, on voit comment Emily Cooper il survit au choc des cultures, aux défis professionnels et à la vie avec ses nouveaux collègues et même une histoire d’amour. Cependant, il y a un détail dans l’un des épisodes que presque personne n’a remarqué.

Dans un début Emilie parcourt les rues en prenant des photos dans de nombreux coins emblématiques de Paris. Elle utilise son compte Instagram pour enregistrer chaque instant de sa vie dans la capitale française et raconter ses expériences. C’est dans l’une de ces scènes que les internautes ont découvert une erreur.

C’est une scène où Emilie prend un “selfie” à partager sur Instagram. Elle est assise dans un café, vêtue d’un chemisier jaune à pois noirs. Ses cheveux sont lâches et une mèche reste sur son épaule gauche. Cependant, sur la photo prise – qui apparaît dans une boîte – la jeune femme a les cheveux en arrière et la mèche disparaît.

De plus, dans le selfie, un arbre apparaît de derrière, qui en temps réel n’est pas dans la scène. Par conséquent, cela indique que la photo a été prise à un autre moment, et que les producteurs ont raté ce détail que les utilisateurs ont commenté sur les réseaux sociaux.

L’erreur de scène “Emily in Paris” que personne n’a remarquée (Photo: Netflix)