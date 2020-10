Mis à jour le 28/10/2020 à 10:23

Donald Trump est devenu viral dans TIC Tac et pas nécessairement pour quelque chose lié à son travail en tant que président de la États Unis. Et c’est que la danse unique qu’il exécute pour terminer ses rallyes a donné lieu à un défi de danse qui cumule des centaines de participants.

Il arrive que le président termine généralement les réunions avec ses partisans dansant sur la chanson du YMCA de Village People. Frappant des mains, les bras croisés et les poings serrés, l’entrepreneur fait semblant de conduire un véhicule ou de faire du vélo elliptique, le tout alors que ses jambes restent immobiles. Puis il tape dans ses mains, salue et commence à secouer la tête et à bouger les genoux alors que le public crie son nom.

Ses pas ont conduit à un défi viral appelé “Trump Dance Challenge”. Cela consiste à imiter leur danse, mais pas nécessairement avec la même chanson de fond.

Ça devient viral! 😂 pic.twitter.com/EMbMr0DZ4S – LivePDDave 🇺🇸 🚨 🥊 (@ LivePDDave1) 19 octobre 2020

Il y a des centaines d’utilisateurs qui ont déjà rejoint cette danse. Parmi les vidéos les plus populaires, on trouve celle de l’internaute @julia_keith_, qui a obtenu le plus de visites après qu’Ivanka Trump, fille du président, ait partagé le clip sur son compte Twitter.

Aimer! https://t.co/taww2dUgqD – Ivanka Trump (@IvankaTrump) 19 octobre 2020

Il faut ajouter que cette danse devient un succès des réseaux sociaux à une époque où Donald Trump il tente d’améliorer son acceptation auprès du public américain, ce qui l’a placé en dessous de son rival, Joe Biden, dans les récents sondages.

