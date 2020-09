Les Astros ont des décisions de baseball difficiles à prendre, et bientôt.

Ils ont eu beaucoup de succès au cours des trois dernières années (tricher parfois en cours de route, bien sûr), mais il y a beaucoup de questions qui se profilent, et comment ces questions sont répondues – un sujet pertinent maintenant, avec le commerce MLB 2020 date limite qui vient de passer – déterminera à quoi ressemblera le club au cours des prochaines années.

Seront-ils toujours candidats aux World Series? Des prétendants aux séries éliminatoires? Espoirs sauvages?

Commençons ici: même si la saison 2020 a connu un début décevant sur le terrain, à commencer par la blessure de Justin Verlander avant la journée d’ouverture longtemps retardée, les Astros sont en fait en très bonne forme pour les séries éliminatoires. Avec l’élargissement du champ des éliminatoires, les deux meilleures équipes de chaque division se qualifient automatiquement pour octobre.

Les Astros occupent actuellement la deuxième place de l’AL West avec une fiche de 19-14; ils en ont remporté quatre sur cinq après une séquence de trois défaites consécutives. Ils sont 2,5 matchs derrière les A, qui ont 22-12, mais bien devant les Mariners, qui sont troisièmes, avec 15-22. Les Rangers ont 12-21 et les Anges 12-24. Les Astros navigueront jusqu’en octobre. FanGraphs a son pourcentage en séries éliminatoires à 99,4% – et tout peut arriver en octobre.

Qui sait combien de coups supplémentaires ils pourraient avoir? Donc, même s’ils ont des décisions imminentes – nous y arriverons dans un instant – il n’aurait pas eu de sens pour eux de déplacer l’une de leurs pièces principales avant la date limite du 31 août.

Une dernière chose: le système agricole est en grande partie épuisé après les accords conclus pour améliorer les possibilités des World Series au cours des trois ou quatre dernières années. Baseball America a mis à jour son classement des talents organisationnels de la MLB 2020 à la mi-août et les Astros se sont classés 29 des 30 équipes. Pas génial. Et c’est une grande raison pour laquelle ils n’ont pas non plus pris de décision à fort impact pour ajouter qui que ce soit à la liste de 2020.

Voici le plus gros problème à l’horizon: quatre des principaux joueurs du club devraient devenir des agents libres après la saison 2020. Oui. Quatre sur huit. Et puis cinq autres grands noms sont en passe de devenir des agents libres après 2021. Jetons un coup d’œil.

Agents libres après 2020

George Springer, CF. Choix de première ronde des Astros en 2011, Springer a été dans l’organisation depuis les points les plus bas de la reconstruction. Il a trois hochements de tête All-Star et sept circuits en 14 matchs de la Série mondiale en carrière. Il aura 31 ans plus tard ce mois-ci. Cette intersaison s’est avérée être sa meilleure chance pour un accord lucratif à long terme. Mais la perte de revenus à laquelle les propriétaires font face n’ouvrira pas exactement les portefeuilles, et les luttes de Springer dans l’assiette – 102 OPS + après un record de carrière de 149 l’année dernière – n’aident pas non plus sa valeur d’agent libre. Cela pourrait facilement être corrigé avec une finition solide / octobre, cependant. Sinon, il pourrait éventuellement opter pour un contrat d’un an pour augmenter son stock, mais il est encore difficile de penser qu’il n’y aurait pas d’équipes disposées à prendre un risque calculé à long terme.

Michael Brantley, LF / DH. Vétéran voltigeur / DH avec un swing doux et une présence stabilisatrice dans l’alignement, Brantley a été un All-Star à sa première année avec le club l’année dernière – sa quatrième sélection All-Star en carrière. Il fête ses 34 ans en mai prochain.

Josh Reddick, RF. Il est le voltigeur partant du club depuis le début de 2017. Reddick, qui fête ses 34 ans en février, a un 114 OPS + cette saison.

Yuli Gurriel, 1B. Il est également un habitué de Houston depuis 2017. Gurriel est un peu plus âgé que les autres de ce groupe (il a eu 26 ans en juin) mais il est toujours très productif – il a frappé 31 circuits l’an dernier et a 128 OPS + cette année.

Agents libres potentiels après 2021

Zack Greinke, SP. Il a été brillant, comme toujours. En 17 départs dans l’uniforme Astros (10 l’an dernier, sept cette année), le droitier de 36 ans a une MPM de 2,88 / 3,00 FIP.

Justin Verlander, SP. Il a été mis à l’écart cette saison avec une tension à l’avant-bras, mais sa légende au Texas est Ranger-esque. Verlander, qui aura 38 ans l’année prochaine, a une MPM de 2,45 en 74 départs en saison régulière en carrière pour les Astros – plus un prix Cy Young et une autre deuxième place – et une MPM de 3,43 en 89 manches en séries 1/3.

Carlos Correa, SS. Correa, qui entrera en agence libre à l’approche de sa saison de 27 ans, est le plus logique pour une longue extension. Il a cinq ans de moins que Springer et il est un joueur de position avec une bonne batte à une position premium. D’un autre côté, il a eu des problèmes de blessures – il a joué plus de 110 matchs une fois au cours des quatre dernières années. Bottom line: C’est un joueur de claiber All-Star qui sera un agent libre après sa saison de 26 ans, et ces types de joueurs ne donnent pas de rabais (et ils ne devraient absolument pas donner de rabais, d’ailleurs).

Lance McCullers Jr., SP. McCullers, qui aura 28 ans lorsqu’il est prévu de devenir joueur autonome, a également du sens, même s’il vient de terminer une saison perdue contre l’opération de Tommy John et qu’il a montré à la fois des signes de brillance et de rouille lors de sa première année de retour sur le monticule. Attendre les décisions d’extension a du sens pour les deux parties.

Roberto Osuna, CL. Oui, il a été bon sur le monticule. Mais après avoir volontairement purgé une suspension de 75 matchs pour violence domestique en 2018, les Astros feraient peut-être mieux de se séparer (ils n’auraient jamais dû échanger pour lui en premier lieu).

Alors voilà. Beaucoup de choses à gérer. Quels joueurs (le cas échéant) obtiennent des extensions? Quels joueurs (le cas échéant) quittent en tant qu’agents libres? Quels joueurs (le cas échéant) sont échangés après la saison?

Le club a déjà distribué deux extensions lucratives, à Jose Altuve (un accord de 163,5 millions de dollars jusqu’en 2024) et Alex Bregman (un accord de 100 millions de dollars jusqu’en 2024). Ils ont une marge de manœuvre, surtout s’ils parviennent à convaincre certains joueurs plus âgés d’accepter des accords à court terme – beaucoup de salaire va potentiellement disparaître au cours des deux prochaines années – mais le nouveau directeur général James Click a encore des décisions difficiles à prendre.

Restez à l’écoute.