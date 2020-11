Leo Messi et Jordi Alba. .

Il n’y a pas eu de surprises et, sans surprise, il n’y a pas eu d’accord entre le Barça et les joueurs le jour où théoriquement le délai pour parvenir à un accord à la table des négociations a expiré. Josep Maria Bartomeu avait menacé que S’il n’y avait pas d’accord avant ce 5 novembre, la réduction de salaire serait appliquée unilatéralement. Mais comme les joueurs n’ont pas à recevoir le prochain paiement avant janvier, il est encore possible de poursuivre les négociations avec le manager que préside Carles Tusquets.

Les positions étaient encore bien loin avant la réunion de ce jeudi, donc personne ne pariait sur un accord. Les représentants des joueurs ont rencontré le club à 11 heures du matin, tandis que le comité d’entreprise (qui représente le reste des 540 salariés du club) était convoqué à quatre heures de l’après-midi. En l’absence d’accord, ils ont commencé à continuer de parler la semaine prochaine.

Avant de démissionner faute de pouvoir reporter la motion de censure, Bartomeu a cherché à économiser 191 millions d’euros sur la masse salariale, proposant de reporter les paiements plus tard. “C’est hors de toute logique, il n’y a pas de base légale”, ont réitéré les joueurs, qui refusent d’accepter ces “montants qui ne peuvent être réduits”. Tusquets a estimé lundi à 300 millions le montant dont le club avait besoin entre les économies de dépenses et l’augmentation des revenus. Le président du manager, qui a souligné qu’ils avaient la masse salariale la plus élevée d’Europe, a salué la “très bonne prédisposition” des représentants de Messi et d’autres joueurs. “Il existe des formules qui leur sont avantageuses sur le plan financier”, a suggéré l’économiste.

Alors que le reste des salariés collecte leur masse salariale chaque mois, les sportifs professionnels (dont les salaires représentent plus de 60% du budget) ils reçoivent leurs émoluments en deux versements, en janvier et en juin, il reste donc du temps jusqu’au début de l’année pour qu’il y ait un accord.