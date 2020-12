Attente maximale pour écouter Leo Messi. Le capitaine barcelonais a été interviewé par le journaliste Jordi Évole. Ce soir, l’interview tant attendue sera diffusée dans laquelle le footballeur argentin pourrait faire la lumière sur son avenir. Libre de négocier à partir du 1er janvier avec n’importe quel club, avec le PSG en attente et avec sa continuité à Barcelone dans les airs, l’intérêt grandit pour voir ce que le Rosario a à dire.

Annoncé depuis des jours, vous pouvez enfin voir aujourd’hui en entier l’interview que Jordi Évole a réalisée avec le joueur barcelonais Leo Messi. Attente maximale d’entendre de sa propre bouche ce que pense le capitaine de Barcelone et s’il a déjà pris une décision sur son avenir le plus proche au cours d’une conférence d’un peu plus d’une heure.

De nombreux sujets devraient être abordés dans le entretien avec Leo Messi. Il y a une attente maximale de savoir ce que les 10 Barcelone ont à dire sur le prochaines élections à la présidence à Barcelone janvier prochain, qui a été votre meilleur entraîneur, à propos de sa relation avec Ronald Koeman ou avec des collègues et anciens collègues comme Antoine Griezmann ou Neymar.

Jordi Évole a assuré avoir rencontré un Leo Messi très bavard, contrairement à la renommée qui le précède, et qu’il n’évite aucun problème. Un Messi plus inconnu sera également montré, il partagera des moments de sa vie personnelle: comment il passe ses journées avec sa famille, quels restaurants il fréquente, etc.

Mais sans aucun doute, le point qui attire le plus l’attention est celui qui concerne son avenir. Leo Messi continuera-t-il à Barcelone? Y aura-t-il un renouvellement? Le moment est-il venu de clore votre étape en tant que joueur du Barça? Ce sont quelques-unes des questions que tout le monde se pose en ce moment et c’est qu’après tout ce qui s’est passé ces derniers mois, personne n’ose garantir que Messi continuera à Barcelone.

Libre de négocier à partir du 1er janvier

Ces jours-ci, certaines parties de l’interview sont déjà connues. «Je sais que le club traverse une période difficile, au niveau de l’équipe et du club, mais J’ai hâte d’aspirer à tous les titres “, a déclaré le capitaine de Barcelone à Jordi Évole dans un fragment de l’interview. De ces mots, il glisse qu’il n’a pas l’intention de sortir au marché d’hiver, bien qu’il puisse commencer à parler à d’autres clubs.

Et c’est qu’en seulement quatre jours, Leo Messi sera libre de négocier avec n’importe quel club. Son contrat actuel se termine en juin 2021 donc, comme d’autres qui sont dans la même situation, il peut négocier à partir du 1er janvier avec n’importe quel club pour partir sans frais l’été prochain. Une situation qui semble être une belle opportunité pour de nombreux clubs désireux de s’emparer d’une pièce aussi fondamentale que Leo Messi, bien qu’à la portée de très peu.

Celui qui est le plus attentif à la situation de Leo Messi c’est lui Paris Saint Germain. Le club est très intéressé par la star argentine. De l’équipe elle-même, ils ont déjà ouvert les portes du vestiaire avec l’invitation publique de Neymar à rejoindre leurs chemins et à jouer ensemble. Le récent destitution de Thomas Tuchel et avec le nom de Mauricio Pochettino dans toutes les poules pour le remplacer, il a fait de l’arrivée de l’Argentin une opportunité et le coup de pouce nécessaire pour ramener le club sur la voie du succès.

Mais ce n’est pas le seul club à vouloir avoir Leo Messi dans ses rangs. Manchester City, Inter Milan ou Inter Miami Ils sont également dans l’orbite de l’attaquant du Barça, conscients que le moment est venu ou jamais de rapprocher les positions de l’Argentin au moment où la star argentine envisage le plus son avenir.