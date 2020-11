Ronald Koeman a analysé le puissant Victoire 4-0 de Barcelone contre Osasuna au Camp Nou dans le match correspondant à la 11e journée de la Ligue de Santander. L’entraîneur néerlandais s’est réjoui de la victoire et se tourne déjà vers les prochains matchs pour se réengager dans la lutte pour le titre.

Barcelone a confortablement battu Osasuna dans un match où Martin Braithwaite, après deux rejets, a fini par marquer un but et ouvrir la boîte. Au bord du repos Antoine Griezmann a laissé tomber une chaussure pour mettre le 2-0. Au retour des vestiaires, Coutinho a profité d’un laissez-passer pour condamner le match et Leo Messi a mis la cerise sur le gâteau avec un grand objectif et un dévouement très spécial à Diego Armando Maradona.

La mauvaise nouvelle à Barcelone a été donnée par Clément Lenglet, blessé dans un saut. Le défenseur central français a dû être remplacé et s’est rendu directement au vestiaire pour faire inspecter sa cheville. Dans le cas de devoir être absent pendant plusieurs semaines, Ronald Koeman ne pouvait compter sur aucun des quatre centres qu’il possède dans la première équipe.

La victoire

«D’abord je suis content de la victoire, il nous fallait les trois points. Les prochains matchs vont être très importants et pour se battre pour le titre, il faut en ajouter trois à la fois. On a très bien joué, on a eu des occasions et on avait faim et je suis très content ».

Braithwaite

«Il a eu des minutes, il a profité de ses opportunités. Il a de nombreuses qualités. À Kiev, cela l’a aidé à gagner en confiance. Vous devez jouer plus de «9» et des espaces. La vérité est que dans la zone, entouré d’adversaires est important.

De nombreuses occasions

«Nous savons que l’équipe travaille bien en défense. Il faut donner au ballon un bon rythme pour créer des opportunités. Nous avons marqué le premier un peu tard car nous avions déjà eu de meilleures chances auparavant.

Griezmann

«Aujourd’hui j’ai très bien vu Antoine. Il a eu beaucoup de liberté dans sa position. Il a donné une passe et marqué un superbe but. C’est le joueur que nous voulons, qui se bat et qui travaille ».

Célébration de Messi

«On pouvait s’attendre à quelque chose à propos de ce problème de la part de Maradona. C’était un beau geste de la part de Leo Messi ».