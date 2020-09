15 h 53 HE

Rob DawsonCorrespondant

MANCHESTER, Angleterre – S’il restait un peu d’optimisme à Old Trafford, il a disparu en 90 effroyables minutes contre Crystal Palace. Manchester United a perdu 3-1 contre une équipe qui a terminé 14e la saison dernière, mais cela aurait pu être pire. C’était toujours la pire défaite de United depuis 25 ans.

Un premier but pour Donny van de Beek, qui a brièvement donné à l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer l’espoir de sauver quelque chose, a été le point culminant, mais il y avait peu d’autres points positifs à tirer d’une soirée misérable. Palace a transformé 24% de la possession en 14 tirs et cinq cadrés, tandis qu’à l’autre bout, Vicente Guaita n’avait que très peu à faire.

Cela n’aidait pas que, alors que United luttait pour sortir de la première vitesse, Tottenham Hotspur dévoilait Gareth Bale et le Borussia Dortmund démontait le Borussia Mönchengladbach grâce à Jadon Sancho. Solskjaer a utilisé ses notes de programme pour dire aux supporters cette saison qu’il s’agissait de « continuer les progrès » réalisés la saison dernière, mais il y a déjà une frustration croissante parmi les fans, qui ont vu Liverpool signer Thiago, Bale revenir à Tottenham et Chelsea dépenser plus de 200 £. million.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Prédisez les résultats dans le Soccer anglais d’ESPN Pick ‘Em!

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

À deux semaines de la date limite de transfert, United a toujours besoin d’un attaquant droit et, à en juger par la performance de Victor Lindelof contre Palace, d’un autre défenseur central. Ils ont aussi désespérément besoin d’inspiration.

« Vous pouvez voir que nous sommes courts et qu’ils méritaient les points », a déclaré Solskjaer. « Ils ont été plus précis que nous dans les défis et les tacles. Nous avons commencé lentement et cela a eu un effet d’entraînement pour le reste du match quand ils ont marqué le premier but.

« Je suis très, très déçu mais parfois on ne peut pas être trop surpris quand on n’est pas encore à notre meilleur car c’est le premier match. Nous avons joué jusqu’à la mi-août la saison dernière et ils ont eu un très, très court et étrange pré-saison. J’espérais mieux aujourd’hui mais ce ne sera pas le cas. Nous devons nous améliorer et rapidement. «

2 Liés

Il n’a fallu que sept minutes à Palace pour percer les espoirs de United de lancer la nouvelle saison avec succès.

David De Gea avait déjà lancé une passe directement à James McCarthy et s’en était sorti avec, mais United n’a pas été aussi chanceux lorsque Jeffrey Schlupp a été envoyé en course sur la gauche. Lindelof n’a pu s’approcher de l’ailier gauche, qui a croisé Andros Townsend pour marquer au deuxième poteau.

Comme Lindelof, Luke Shaw aurait dû faire mieux – peut-être un indicateur de la raison pour laquelle le club s’intéresse à l’arrière gauche brésilien de 27 ans Alex Telles. Les discussions ont commencé mais rien n’a encore été convenu avec Porto.

Le discours de l’équipe à la mi-temps de Solskjaer aurait été rendu encore plus difficile si De Gea n’avait pas bien fait de lever le bras pour bloquer le tir de Jordan Ayew après qu’il se soit tourné à l’intérieur de Scott McTominay.

Alors que Manchester United a besoin de renforts sur le marché, Ole Gunnar Solskjaer doit obtenir davantage des joueurs à sa disposition. .

La réponse du manager à la pause a été de faire un changement sur la droite, amenant Mason Greenwood pour Daniel James. Malheureusement pour Solskjaer, son ailier droit préféré joue toujours en Allemagne.

L’unique signature d’été que United a réussi à franchir, Donny van de Beek, est intervenu à la 67e minute, en remplacement de Paul Pogba. Mais au moment où le Néerlandais de 40 millions de livres sterling a eu la moindre chance d’avoir un impact, la situation était encore pire pour United.

Premièrement, Lindelof a été jugé pour avoir manipulé l’orteil d’Ayew au but après que VAR Jon Moss ait conseillé à l’arbitre Martin Atkinson de consulter le moniteur côté terrain. United semblait s’être échappé lorsque De Gea a sauvé le coup de pied d’Ayew, mais après que Moss ait décidé que le n ° 1 espagnol avait quitté sa ligne tôt, Wilfried Zaha a pris la responsabilité de la reprise et a fouillé le ballon dans le coin supérieur.

Van de Beek a marqué son but à la 80e minute lorsque le centre de Timothy Fosu-Mensah a rebondi sur Joel Ward, mais tout espoir de forcer l’égalisation s’est terminé cinq minutes plus tard lorsque Zaha a profité d’une autre erreur de Lindelof pour faire 3-1. Il n’est pas étonnant que Solskjaer ait été filmé par les caméras de télévision en juillet en train de dire à Ake qu’il avait besoin d’un autre défenseur central.

Il a besoin de plus que cela avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 5 octobre s’il espère éviter une autre chute de la saison pour entrer dans le top quatre. C’était censé être la saison où United a commencé à combler l’écart avec Liverpool et Manchester City.

Les nouveaux arrivants aideront à donner un coup de pouce au club, mais le premier travail de Solskjaer est de tirer le meilleur parti des joueurs qu’il a avant le voyage à Brighton le week-end prochain.

« Si vous regardez les joueurs que nous avons sur le terrain et sur le banc et pas ici, nous devons d’abord regarder en nous et nous savons que nous pouvons mieux performer », a déclaré Solskjaer. «Nous cherchons toujours à nous améliorer s’il y a quelque chose de disponible au bon endroit, mais nous pouvons tous nous regarder dans le miroir.

« Nous devons regarder à l’intérieur. Nous pouvons faire mieux que cela. C’était une journée de repos, tout le monde sait qu’ils peuvent s’améliorer et nous allons nous améliorer. »