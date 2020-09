Les 49ers sont dans une autre bataille de division exténuante cette année, et la difficulté de leur défense de titre a été pleinement exposée dimanche après-midi dans une défaite de 24-20 contre l’équipe qui devrait terminer dernière dans la NFC Ouest.

Kyler Murray a mené des entraînements électriques consécutifs pour les Cardinals au quatrième quart pour battre la défense très médiatisée de San Francisco. Il l’a fait avec ses jambes, terminant un entraînement de 14 matchs avec un score au sol, et avec son bras, effectuant cinq passes consécutives pour préparer une course facile à partir du 1 pour son coéquipier Kenyan Drake. Il a travaillé une chimie immédiate avec le nouveau venu DeAndre Hopkins, qui a terminé le concours avec 14 attrapés pour 151 verges à ses débuts.

San Francisco, qui a atteint le Super Bowl en février, est entré dans la semaine 1 en tant que favori de 5,5 points contre les Cardinals. En surmontant ces probabilités au Levi’s Stadium, l’Arizona a montré qu’il pourrait être un perturbateur en 2020 derrière son attaque en développement rapide et une défense qui n’a nulle part où aller après son jeu putride il y a une saison. On s’attend à ce que les Seahawks et les Rams soient également de bons prétendants à la division.

Il reste à voir si les 49ers éviteront la régression dans les domaines sur lesquels ils se sont le plus appuyés pour réussir l’année dernière. Ils ont échangé le plaqueur défensif exceptionnel DeForest Buckner aux Colts et le porteur de ballon Matt Breida aux Dolphins pendant l’intersaison. Ils ont établi une norme élevée en 2019 qui sera difficile à reproduire. S’ils n’ont pas la meilleure unité défensive de la ligue ou un schéma de course dominant, la pression augmentera sur le quart Jimmy Garoppolo pour porter une plus grande charge.

La ligne défensive et le jeu de course de San Francisco ont produit des résultats mitigés contre les Cardinals.

Murray a brisé à plusieurs reprises le confinement et a rythmé l’Arizona avec 91 verges au sol. En tant qu’équipe, les Cardinals ont couru 180 verges – plus que n’importe quelle équipe accumulée en un seul match contre San Francisco la saison dernière. L’attaque au sol des 49ers, quant à elle, a réussi 123 verges et a parfois eu du mal à déplacer le ballon.

Compte tenu du talent que San Francisco a encore dans son front défensif et de la profondeur qu’il possède dans son champ arrière, le club s’attend à revenir la semaine prochaine aux Jets.

Mais les 49ers font face à un défi à la différence de tous les rivaux de conférence des autres divisions. Le NFC Sud sera probablement en mesure de battre les modestes Panthers et les projets NFC Nord et NFC Est en tant que conteneurs peu inspirants de la médiocrité. Il n’y a pas de cupcakes dans le NFC West.

Les Cardinals de dimanche ressemblaient à une équipe de .500 ou mieux. Attendez-vous à ce qu’ils soient des agents du chaos dans une division dont San Francisco a besoin pour gagner pour prendre l’avantage sur le terrain lors des séries éliminatoires.