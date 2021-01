Higgins, dans une action pour le Red Star – Barcelone. Euroleague.net

La victoire de Barcelone sur la piste de Étoile rouge de Belgrade (60-72), sur la base de sa défense, et le défaite du CSKA Moscou contre Fenerbahace, il a renvoyé l’équipe de Saras Jasikevicius leader de la compétition.

Avec un Pierre Oriola stellaire (12 points et 7 rebonds), Soutenus par Cory Higgins (14) et Roland Smits (11), emmenés par Nick Calathes, les Catalans ont ajouté leur quatrième victoire consécutive et se sont montrés très solides, même si le tir extérieur n’a pas réussi (2 triples sur 18).

C’était le jour de la Nikola Mirotic et Brandon Davies reviennent à Barcelone et, surtout, celui de l’Américain Jordan Lloyd, après cinq jours d’absence, deuxième buteur de l’Euroligue (18,7 points en moyenne) dans le Red Star.

Son retour a été remarqué, mais Barcelone était un début de démolition grâce à Pierre Oriola, Cory Higgins et Rolans Smits, et a atteint un avantage maximum de 13 points (8-21, m.9), grâce à une défense qui n’a permis aux Serbes de marquer qu’à partir de la ligne 6,75 (3 sur 8).

L’entraîneur local Dejan Radoncic a ordonné plus d’intensité défensive à son équipe et bloque Mirotic (un panier à la mi-temps) et annule la ligne de passe de Nick Calathes. La tactique a fonctionné pour lui et le réveil de Jordan Lloyd a conduit à réduire les différences (28-31, m.19). Seules les actions de Calathes avaient empêché la différence à la mi-temps d’être moindre (31-35).

Le Barça n’avait ajouté que trois paniers (un triple) en jeu au deuxième quart et est sorti dans le troisième à un rythme dévastateur. Calathes a continué à manœuvrer avec Higgins et Oriola, a ouvert l’écart (36-47, m.24) et Radonjic a dû arrêter le match.

International andorran et espagnol Quino Colom a ensuite dirigé l’étoile rouge et la défense locale a pressé à nouveau, provoquant une technique à Jasikevicius. Leo Westerman soulagé Calathes et Jordan Lloyd était de retour sur la bonne voie.

Barcelone a échoué sur la ligne 6,75 (2 sur 14) et Colom a coupé (43-39, m.28). Les Catalans pariaient maintenant sur le match intérieur et Oriola, Davies et Higgins ont coupé la séquence avec un 0-8 partiel (43-57, m.17), leur avantage maximal jusqu’à présent.

Le dernier quart s’est ouvert avec 45-57 et Westerman dirigeant le Barça et accélérant également la transition et avec Smits très efficace, l’avantage a été étendu (45-64, m.32) après le panier de Kyle Kuric. De plus, Hanga a neutralisé Lloyd.

Une course de 0-9 a mené à plus de 20 points d’avance (45-66, m.33) et les premiers points du Red Star sont venus avec deux lancers francs de Walden (47-66, m.34). La domination du Barça sur le rebond avait été la clé d’une défense qui a étouffé l’équipe locale. De là à la fin, de nombreuses erreurs de part et d’autre et une timide réaction serbe pour la finale 60-72.

60 – Étoile rouge (11 + 20 + 14 + 15): Walden (8), Dobric (11), Radanov (5), Reath (-), Kuzmic (-) -partant cinq-, Davidovac (8), O’Bryant (6), Lazic (3), Quino Colom (6) ), Lloyd (9), NNoko (2), Jagodic-Kuridza (2)

72 – Barcelone (21 + 14 + 22 + 15): Calathes (10), Abrines (3), Higgins (14), Mirotic (6), Oriola (12) -partant cinq-, Smits (11), Davies (9), Westerman (1), Hanga (-), Martínez (2), Kuric (2) et Pustovyi (2).

Arbitres: Lottermoser (GER), Kowalski (POL) et Rossi (ITA), non éliminés.

Incidents: Match de la vingt et unième jour de l’Euroligue joué sans public au Aleksandar Nikolic Hall de Belgrade.