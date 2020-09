La défense «élite» des Lakers est la troisième superstar de l’équipe, selon l’entraîneur Frank Vogel.

Los Angeles a limité les Rockets à 43,1% des tirs depuis le terrain lors du quatrième match de la série des demi-finales de la Conférence Ouest des équipes jeudi. Il a également tenu le garde des Rockets All-Star James Harden à 2 sur 11 au tir en scellant une victoire de 110-100 et une avance de 3-1 dans la série.

Les Lakers ont raté l’agent libre Kawhi Leonard lors de la dernière intersaison des Clippers, mais Vogel estime que leur défense compense l’absence d’une troisième étoile aux côtés de LeBron James et Anthony Davis.

“C’est une arme aussi puissante que dans l’une de ces séries éliminatoires. C’est aussi puissant qu’une superstar”, a déclaré Vogel à propos de la capacité de son équipe à obtenir des arrêts. «Si vous avez une défense d’élite, cela peut être votre troisième étoile, pour ainsi dire.

“Quand vous avez la confiance que vous pouvez aller quatre, cinq, six possessions où vous ne faites que serrer l’attaque de l’autre équipe, obtenir des arrêts, et ensuite avec notre capacité à courir le parquet, avec LeBron James étant le quart-arrière de cette action et étant en mode attaque, nous croyons fermement à ce que nous pouvons accomplir en tant que groupe. “

Harden a quand même terminé le match avec 21 points en effectuant 16 de ses 20 tentatives de lancers francs, donc Vogel a reconnu qu’il y avait encore place à l’amélioration de son équipe.

“Nous sommes satisfaits de ce que nous faisions du côté défensif”, a-t-il déclaré. «Ça peut toujours aller mieux.

“De toute évidence, les fautes [can be cut down]. Le plan A avec le gardien James Harden est de ne pas le mettre sur la ligne des lancers francs et nous lui avons donné 20 tentatives de lancers francs. Donc, nous devons nous assurer que nous faisons un meilleur travail là-bas, mais dans l’ensemble, nous essayons simplement de le limiter et de le mettre aussi mal à l’aise que possible.

“Il a vu toutes les couvertures dans le monde et il sait comment l’attaquer. Comme je l’ai dit tout le temps avec ce groupe et avec lui: nous ne serons pas à l’aise parce que nous savons de quoi il est capable.

“Donc, nous devons juste continuer à regarder des films, nous améliorer, renforcer le plan à chaque match auquel nous jouons et, espérons-le, nous améliorer dans le match 5.”

James a expliqué à quel point il est difficile pour l’équipe de se défendre contre Harden.

“James est probablement l’un des meilleurs joueurs offensifs que nous ayons jamais vus dans cette ligue”, a-t-il déclaré. “Je veux dire, il a eu 20 tentatives de lancers francs et nous essayons de ne pas le mettre sur la ligne des lancers francs. Un de nos plans de match est de ne pas le mettre sur la ligne des lancers francs et nous essayons de ne pas le mettre sur la ligne des lancers francs. la ligne de lancers francs, et le gars est tellement intelligent qu’il était encore capable d’obtenir 20 tentatives de lancers francs.

“Nous essayons juste d’éliminer tout ce que nous pouvons de lui, car il peut marquer de [anywhere]. Il entre dans la peinture avec ses coureurs, avec ses flotteurs. De toute évidence, il a du recul. Il a les 3 en transition. Il a ses 3 catch-and-shoot quand il est hors du ballon. Et, comme je l’ai dit, il est très délicat avec ses mouvements dans la peinture, où il arrive à la ligne des lancers francs.

“Donc nous essayons juste de retirer certaines choses. Nous ne pouvons pas tout enlever, parce que c’est à quel point il est génial offensivement. Nous essayons de suivre le plan de match et de voir ce qui se passe à partir de là.”