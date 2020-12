Nikola Mirotic, lors de la réunion du PE

La défense du Barça a pénalisé Khimki (87-74), bas de l’Euroligue, dans un match où le co-leader de la compétition, avec Nikola Mirotic (24 points) et Cory Higgins (20) brillent en attaque, a apprivoisé l’anarchie des stars de l’équipe russe.

L’équipe entraînée par Sarunas Jasikevicius a resserré les écrous aux deuxième et troisième quarts, lorsque les Russes n’ont transformé que 28 points et ont scellé une victoire qui vous permet de suivre le CSKA Moscou au sommet de la classification.

‘Saras’ se demandait dans l’aperçu comment une équipe avec autant de talent que l’équipe russe pouvait être en bas de l’Euroligue. Au premier trimestre, il a eu la réponse: trouble défensif.

Dans les dix premières minutes, le Barça a révélé le terrible équilibre de l’équipe entraînée par Rimas Kurtinaitis. Le Barça, mené par les passes décisives de Nick Calathes – il a terminé le match avec 12 – et les points de Nikola Mirotic, pourrait marquer facilement sur la pause rapide et aussi à partir du périmètre.

Cinq triples de huit tentatives transformé au premier quart-temps, ce qui lui a permis de profiter d’une avance de dix points (27-17, min.7), que Khimki, avec Shved et Bertrans au-delà de 6,75 mètres, réduit à sept (32 -25) à la fin du premier trimestre.

‘Saras’ n’a pas aimé les ‘correcalles’ dans lesquelles le premier quart est devenu imposé une marche plus défensive pour arrêter l’échange de coups que son rival a soulevé. Le partiel du deuxième acte ainsi attesté (19-16).

Khimki, qui a réalisé 21 tirs du périmètre en première période, a continué à tout baser sur l’inspiration de Shved, le meilleur buteur de son équipe avec 22 points. Avec leur étoile en piste, les visiteurs sont restés à l’affût (44-41, min 18).

Mais avant la pause Le Barça a profité de l’absence de référence offensive de Khimki, contraint au repos après avoir commis la troisième faute, pour gagner du terrain et profiter à nouveau d’une avance de dix points (51-41) au rythme de Higgins et Mirotic, qui ont marqué les écarts.

Dans la reprise, la dynamique du deuxième acte s’est maintenue. Le Barça a contrôlé le déséquilibre russe par la défense. Et cela entre Mickey et Booker a mis la zone azulgrana en difficulté, mais pas assez.

Sans rythme offensif diabolique, l’équipe catalane a enchaîné un 11-3 favorable dans les quatre dernières minutes du quart qui était quasi définitif non seulement pour clôturer le set (18-12), mais pour remettre le jeu sur les rails (69-53). Mais le loyer était loin d’être définitif. Le Barça s’est embrouillé dans les premières barres du dernier quart-temps, à quel point Khimki a durci le match et a terminé une course de 3-11 pour rester en vie (72-64, min.34).

Jasikevicius a arrêté le jeu avec un temps mort et a de nouveau fait la une des journaux. Avec Higgins, Mirotic et Calathes, tout était plus facile d’enchaîner une course de 9-0 et de condamner le match pour le leader (81-64, min.37), qui a ajouté la onzième victoire en quatorze matchs.

Fiche technique

87 – Barça (32 + 19 + 18 + 18): Calathes (1), Abrines (13), Higgins (20), Mirotic (24), Oriola (10) -partant cinq-, Davies (6), Hanga (3), Smits (4), Pustovyi (-), Martínez (-) et Kuric (6).

74 – Khimki (25 + 16 + 12 + 21): Zaytsev (5), Shved (22), Jerebko (2), Bertans (8), Booker (8) -starting five-, McCollum (-), Timma (-), Karasev (13), Monia (-), Jovic (3) et Mickey (13).

Arbitres: Luigi Lamonica, Mehdi Difallah et Anne Panther. Éliminé: Booker (min.39).

Incidents: match de la quatorzième journée de l’Euroligue joué sans public au Palau Blaugrana.