Défense et justice il a battu 2-1 Élèves dans le match en attente à la date 1 de la dernière Super League Cup. L’équipe de Hernán Crespo avait besoin d’une différence de quatre buts pour se qualifier pour la Copa Libertadores 2021, donc ce n’était pas suffisant. De cette manière, Velez il a gardé ce billet. C’était le dernier match de Leandro Desábato comme entraîneur de “Pincha”.

Les buts du match pour les locaux ont été inscrits par Francisco Pizzini (22’2T) et Valentín Larralde (25’2T). Alors que le but à l’extérieur était réalisé par Gaspar Di Pizio (43 ‘2T).

Le chiffre de la réunion était Francisco Pizzini. Le milieu de terrain de la Défense et de la Justice s’est démarqué contre Estudiantes en marquant 1 but, en donnant 19 passes correctes et en frappant deux fois au but. Un autre des acteurs clés de Tito Tomaghello était Ezequiel Unsain. Le gardien de la Défense et de la Justice a réalisé une belle performance contre Estudiantes car il a sauvé 8 tirs et effectué 38 passes correctes.

C’était un match avec de nombreuses fautes et de nombreuses interruptions. Il y eut plusieurs avertissements: Mauricio Guzmán, Leandro Díaz, Nazareno Colombo, Enzo Fernández et Adonis Frías. Miguel Ángel Merentiel a été expulsé pour un rouge direct (21 ‘, 1T) et Ángel González pour un rouge direct (39’, 1T).

L’entraîneur de Défense, Hernán Crespo, il a organisé une formation 4-3-3 sur le terrain avec Ezequiel Unsain dans le but; Pedro Ramírez, Adonis Frías, David Martínez et Emanuel Brítez sur la ligne défensive; Tomás Escalante, Raúl Loaiza et Gabriel Hachen au milieu; et Ciro Rius, Miguel Ángel Merentiel et Braian Romero en attaque.

Pour leur part, ceux dirigés par Leandro Desábato ils se sont planté avec une stratégie 4-4-2 avec Mariano Andújar sous les trois couleurs; Leonardo Godoy, Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo, Iván Erquiaga en défense; David Ayala, Darío Sarmiento, Diego García et Lucas Rodríguez au milieu de terrain; et Ángel González et Leandro Díaz à l’avant.

L’arbitre désigné pour le match était Silvio Trucco.

