L’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, n’était pas sûr que Giannis Antetokounmpo serait apte pour le cinquième match de la série éliminatoire NBA de l’équipe contre le Heat après que la star de Milwaukee se soit blessée à la cheville droite lors du quatrième match dimanche.

Le MVP en titre avait inscrit 19 points en 11 minutes avant de devoir quitter le match. Khris Middleton a inspiré les Bucks avec 36 points alors qu’ils sont restés en vie en demi-finale de la Conférence de l’Est avec une victoire de 118-115 en prolongation.

Il n’y a aucune garantie qu’Antetokounmpo sera de retour pour le cinquième match mardi. The Heat mène la meilleure des sept séries 3-1 au Walt Disney World Resort.

“En ce qui concerne le cinquième match, ils l’évaluent maintenant”, a déclaré Budenholzer lors d’une conférence de presse. “Il recevra un traitement toute la nuit et nous verrons simplement comment il va au cours des prochaines 24 à 48 heures et, non, il n’y avait aucune considération pour son retour. [Sunday]. “

Alors que Middleton a fini par garder les Bucks, tête de série, en vie, Antetokounmpo était en bonne forme avant sa blessure.

Budenholzer a félicité Antetokounmpo et a déclaré que la blessure était un moment effrayant pour les Bucks.

“Vous vous sentez pour Giannis. J’espère qu’il n’a pas perdu ce qu’il a fait au cours de ces 10 ou 12 premières minutes sur une cheville qui n’est pas à 100%”, a-t-il déclaré.

“Il a été phénoménal au début du match et nous a donné un énorme coup de pouce. Je pense qu’ils ont lancé un gros coup de poing tôt et Giannis a pu nous maintenir à flot et quand il est tombé, tout notre cœur s’est arrêté une seconde.”

La star de la chaleur Jimmy Butler, qui a terminé avec 17 points, a estimé que Miami était tombée après la blessure d’Antetokounmpo.

“Nous nous sommes un peu détendus. Nous avons arrêté de jouer au basket dans le bon sens. Nous avons arrêté de garder. Nous avons arrêté de vivre selon nos principes défensifs”, a-t-il déclaré. “Nous n’obtenions pas 50-50 balles, nous devions outreborder, c’était tout simplement mauvais.”