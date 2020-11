Diego Armando Maradona a marqué un avant et un après dans le monde du football. Sa façon de vivre particulière a fait de lui une légende en même temps qu’il s’est fait un grand nombre d’ennemis. Pour beaucoup, c’était le meilleur des terrains de jeu, mais en dehors d’eux sa vie était un désastre complet ce qui l’a conduit à mourir à l’âge prématuré de 60 ans.

Cinq enfants avec quatre femmes différentes, persécutés par le Trésor italien, avec de graves problèmes d’alcool et de drogues qui ont conduit à la dépression et à l’obésité. Une légende sans doute forgée par son visage B, celui qui lui a fait défier tous les pouvoirs établis, tout en gagnant l’amour de son peuple au point de créer sa propre église.

Maradona a changé le sport du ballon, mais a rempli des pages et plus de pages de la presse mondiale avec tous les scandales qui l’ont entouré. Tout a commencé à mal tourner à Barcelone, comme il l’a admis, essayant de la drogue là-bas pour la première fois et se lancer dans un maelström qui est devenu incontrôlable à Naples et qui ne pourrait plus jamais se redresser.

Le meneur de jeu a eu une série d’histoires amoureuses avec sa petite amie de longue date Claudia Villafañe, prenant le pire de tout. Diego était le père d’un fils du même nom pour la première fois avec la footballeuse Cristiana Sinagra après une aventure éphémère entre eux. Après l’avoir nié pendant des décennies, enfin en 2016, il a reconnu que c’était le résultat d’une liaison extraconjugale et a commencé une relation étroite avec son premier-né.

Avec Claudia Villafañe, il eut deux filles, Dalma et Giannina – qui à leur tour eurent un fils nommé Benjamín avec Kun Agüero –, tandis que sa fille Jana est issue d’une relation de courte durée avec Valeria Sabalain après une de ses crises «classiques» avec Villafañe. Maradona a mis 12 ans à reconnaître, et par ordre judiciaire, qui serait sa quatrième fille. Curieusement, elle et Diego Jr ont une excellente relation car ce sont les enfants bâtards de Diego.

Maradona, avec sa famille au festival de Cannes.

L’usine n’a pas fermé avec Jana, Maradona a un nouveau petit ami – celui de longue date – à Verónica Ojeda. Après presque une décennie de relation, le footballeur a rompu la relation, la laissant enceinte les semaines précédant la rupture et donnant lieu à la naissance. Dieguito Fernando il y a six ans.

Actuellement, on sait peu de choses sur la vie amoureuse de Maradona, bien que sa dernière relation avec Rocío Oliva s’est terminé de manière impolie après l’avoir accusée de mauvais traitements et même la police est apparue à son hôtel à Madrid à cause des cris que les deux ont échangés. En fait, il y a une vidéo dans laquelle il agresse sa partenaire lors de son séjour à Dubaï en 2014.

Vos problèmes de santé

MaradonaBien qu’il ait été un grand athlète, il s’est laissé emporter par une mauvaise vie au point que il y a eu une saison où il est resté plus longtemps dans des cliniques de désintoxication à Cuba et en Argentine que dans la liberté de faire ce qu’il voulait. Dérivé d’excès, le 10, il a dû subir un bypass gastrique pour perdre les 120 kilos qu’il pesait en 2005.

Bien qu’il ait réussi à contrôler le poids, les problèmes cardiaques ne l’ont pas quitté à temps, tandis que les vieilles blessures de son temps en tant que footballeur lui ont causé une boiterie permanente que ces derniers temps, ils doivent l’aider à marcher.

Maradona, détenue par la police pour possession de drogue.

Impossible d’entrer en Italie

Malgré une légion de fans à Naples, le club où il a excellé en Europe, Maradona ne peut pas rentrer en Italie alors qu’il doit au Trésor un montant de 34,2 millions d’euros après avoir évité de payer des impôts lors de ses deux dernières saisons avec l’équipe de San Paolo. La dernière fois qu’il était là, deux montres d’une valeur de 10 000 $ lui ont été confisquées avant de s’enfuir. Aux États-Unis, il a également été banni pendant une saison sans entrer en raison de son positif lors de la Coupe du monde 1994. Deux ans plus tard, il a tenté de se rendre dans le pays yankee et son visa lui a été refusé.

Poursuites avec d’anciennes femmes et d’anciens agents

À la longue liste de litiges que Maradona a eu pour des épisodes de violence avec des journalistes – qu’il a abattus avec une carabine à air comprimé en 1994 –, serveurs et même photographes, se joint au procès qu’il maintient ouvert avec son ex-femme Claudia Villafañe après leur divorce. Plus de deux décennies de cette séparation, les deux ne sont pas parvenus à un accord sur les choses que Villafañe a gardées. D’un autre côté, il s’est également battu avec son agent de longue date, Guillermo Coppola, avec qui il a eu un litige pendant cinq ans pour détournement de ses biens.

Il s’est toujours mouillé en politique

«Je suis de gauche, tout de gauche, debout, sur la foi, sur la tête Mais pas dans le sens où vous donnez le terme politique en Europe. Je suis de gauche dans le sens où je suis pour le progrès de mon pays, pour améliorer la teneur de vie des pauvres, pour que nous ayons tous la paix et la liberté“A déclaré Maradona en 1986 après avoir remporté la Coupe du monde qui l’a élevé sur les autels du football.

Maradona, avec Fidel Castro.

Intime de Fidel Castro, qu’il a interviewé à la télévision, et très proche des régimes populistes d’Amérique latine comme le Venezuela – Là où il a dansé pour que les gens votent pour Maduro -, Maradona n’a jamais caché sa haine du capitalisme tatouage du visage de Che Guevara sur son bras droit. Curieusement, il est allé avec Hugo Chavez pour protester contre la visite en Argentine du président américain George Bush en 2004. «Je crois en Hugo Chávez. Je suis chavista. Tout ce que lui et Fidel font est pour moi le meilleur.

Ses dernières danses

Après une vie liée au monde du football et de la célébrité, Maradona a pris cette dernière décennie d’une manière différente après son licenciement en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale argentine lors de la Coupe du monde 2010.. Son rêve a toujours été de diriger à nouveau l’albiceleste, mais il n’a cessé de travailler pour réaffirmer sa qualité d’entraîneur.

Après avoir accepté un emploi de technicien au Al-Wasl, des Émirats arabes unis, a été absent du banc pendant six ans. Ensuite, il dirigerait Al-Fujairah et Dorados de Sinaloa en deuxième division – dont Netflix a pris une série qui est maintenant au tribunal – pour enfin atterrir Gimnasia de La Plata, où il a donné ses dernières leçons. Une personne irremplaçable part, une idole pour beaucoup et un méchant pour beaucoup d’autres. «Tu sais quel joueur j’aurais été si je n’avais pas pris de cocaïne? Quel joueur nous avons manqué … J’ai le mauvais goût dans la bouche qui aurait été plus que ce que je suis. Je peux vous assurer que c’est le cas. Il n’y a plus rien à dire. Maradona, dans sa forme la plus pure.