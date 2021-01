Il 2020 a été une année à oublier pour Marc Márquez. Outre la crise sanitaire que traverse Covid-19, le pilote espagnol n’a pas pu concourir tout au long de la saison en raison d’une blessure à l’humérus du bras droit qui l’a empêché de revalider le titre de champion du monde MotoGP pour une autre année. Eh bien, celui de Cervera a voulu définir son année avec un GIF très drôle sur ses réseaux sociaux, qui est devenu viral.

Décrivez votre 2020 avec un GIF

Décrivez votre 2020 dans un GIF pic.twitter.com/sVnzKSwGTH – Marc Márquez (@ marcmarquez93) 31 décembre 2020

Il faut se rappeler que est allé au sol dans la première course, le GP d’Espagne, à Jerez, quand il revenait à la recherche de la première place. Une chute brutale a frustré son retour et il a dû subir une intervention chirurgicale pour se faire poser une plaque de titane. Une semaine plus tard, également à Jerez, il est revenu sur la moto avec l’intention de courir le GP d’Andalousie, mais pouvait à peine faire un tour.

Depuis a traversé une véritable épreuve, ayant dû subir une opération jusqu’à deux fois de plus. Il n’a pas pu retourner sur la piste en 2020, il a essayé encore et encore mais quand il a vu la lumière au bout du tunnel, il est retombé et a dû s’arrêter à nouveau pour subir une intervention chirurgicale. Ce fut sans aucun doute la pire année de l’histoire pour le meilleur motocycliste espagnol de tous les temps avec Ángel Nieto.

En plus de devoir être enfermé à la maison à cause du coronavirus, Márquez n’a pas pu profiter de sa passion, pour laquelle il est si doué, et juste au moment où il était sur le point de rattraper une légende comme Valentino Rossi. 2020 l’a durement frappé, mais si Marc se démarque par quelque chose, c’est à cause de sa force physique et mentale. Peu importe combien de fois il tombe, il se relèvera encore et encore jusqu’à ce qu’il atteigne son objectif: remonter sur le vélo.