Jordi Llopart, premier médaillé olympique d’athlétisme espagnol (argent au 50 km mars à Moscou’80), est décédé à 68 ans ce mercredi à l’hôpital allemand Trias y Pujol de Badalona, ​​dit Can Ruti, comme l’ont confirmé des sources de sa famille.

L’athlète était depuis mardi “dans un coma profond et en attente de service de transplantation”, comme l’a confirmé à l’. son neveu Moisés, jusqu’à cet après-midi, la mort de l’ex-marcheur était connue.

La fédération espagnole elle-même a même communiqué la mort du marcheur, due à une erreur dans la chaîne de transmission des informations, et ce mercredi “il a remercié le soutien et les expressions d’affection reçus par le monde entier de l’athlétisme et du sport en général”.

Même le Organisation nationale de transplantation (ONT) a rappelé que “le don et l’extraction d’organes sont effectués à condition que le décès de la personne ait été préalablement attesté”.

“Selon notre législation”, ajoute le communiqué, “le décès d’une personne peut être diagnostiqué en confirmant l’arrêt irréversible des fonctions cardiorespiratoires (décès dû à un arrêt cardiorespiratoire) ou l’arrêt irréversible des fonctions cérébrales (mort cérébrale)” .

«Le diagnostic de décès et sa certification ultérieure – poursuit l’ONT – doivent précéder l’extraction des organes. Les professionnels en charge du diagnostic et de la certification seront des médecins ayant une qualification ou une spécialisation adéquate à cet effet, différents de ceux impliqués dans l’extraction ou la greffe. ”

Jordi Llopart, pionnier de la marche espagnole avec Josep Marín, est né le 5 mai 1952 à El Prat de Llobregat (Barcelone). Il a participé à trois éditions des Jeux Olympiques: Moscou 80, Los Angeles 84 et Séoul 88.

Lors de l’épreuve de Moscou en 1980, il a remporté la médaille d’argent au 50 km de marche. C’était la première fois qu’un athlète espagnol montait sur le podium lors d’une épreuve olympique. À Los Angeles 84, il était septième et à Séoul 88, treizième.

Aussi a participé à trois Coupes du monde, toujours dans la marche de 50 km. C’était à Helsinki’83, Rome’87 et Tokyo’91, et il a participé à quatre championnats d’Europe, entre 1978 et 1990, et a remporté l’or le 2 septembre 1978 à Prague – la première médaille d’or d’un athlète espagnol -, sixième place à Athènes’82 et neuvième à Stuttgart’86. De plus, il a disputé treize Coupes du monde (1973-91).

Il a pris sa retraite de la compétition après la quatrième position du championnat d’Espagne de marche, en mars 1992 à Badalona, ​​il a donc été exclu de l’équipe olympique pour Barcelone 92.

Il a ensuite commencé sa phase de coach, dans laquelle il avait comme élèves Daniel Plaza -Champion olympique de Barcelone 92-, Basilio Labrador, Jesús Angel García Bragado-Champion du monde 1993 et ​​finaliste en 1997 et 2001-, Teresa Linares, la Polonaise a nationalisé l’espagnol Beata Betlej et plusieurs marcheurs japonais.