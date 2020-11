Parmi les nombreuses mesures qui ont été prises cette année à La Vuelta pour des raisons de sécurité, celle qui attire le plus l’attention est le manque de public sur les routes. L’accès au public est interdit tant aux départs que dans les ports qui se trouvent à la fin de l’étape.

Le petit groupe d’organisations, de médias, de sponsors, d’équipes et d’organismes et de forces de sécurité de l’État qui se déplace avec la Vuelta 2020 est soumis à des protocoles sanitaires stricts. L’organisation dispose également d’un contrôle rigoureux des capacités dans tous les espaces définis par la course. Le parking du matériel, un espace généralement ouvert au public pour faciliter la proximité des supporters avec les sportifs, est totalement fermé cette année pour garantir la protection des sportifs et du personnel de leurs équipes respectives.

Au passage de Malva, une patrouille de la Garde civile de la circulation et du personnel d’organisation est chargée de céder la place aux véhicules accrédités. Quiconque essaie de passer doit être autorisé, l’agent de la Garde civile explique que le passage pour les véhicules à moteur est interdit, mais que si vous y allez à vélo ou à pied avec l’intention de voir le retour vous ne pouvez pas passer, car il est interdit d’y être public .

Avec toutes ces restrictions, une ascension sans public pouvait être vue presque dans son intégralité. Quelques exceptions, comme Isabel et Jesús de Gijón, qui ont gravi la montagne depuis la ville de Valle de Lago. “Nous sommes venus de la montagne et que nous sommes des fans de cyclisme et puis nous nous sommes rapprochés”, ont-ils indiqué. La marche a été formidable et après l’étape ce sera la nuit sur le chemin du retour, “une promenade d’environ 20 kilomètres aller-retour”, disent-ils.

Quatre autres amis qui sont fans de la montagne et ont profité de l’occasion pour assister à la course sont les Candasiens Óscar Castillo, Marcelino Viña, Miguel Aramendi et Alfonso Sánchez. «Nous avons fait un peu d’escalade le long du Camín Real de la Mesa, nous avons atteint le sommet du Pico Bígaros et nous sommes descendus voir le retour maintenant. Ils voient le passage des cyclistes de loin, à flanc de montagne. «Les mesures sont logiques dans l’état dans lequel nous nous trouvons, mais nous prenons toutes les précautions; distance et masque », disent-ils.

Du côté léonais, il y a une piste qui atteint le sommet par Torrestío, et une famille de Ponferrada y est montée en vélo. Manoli, Elías, Bruno et Nicolás. «Nous sommes venus ici à Alto de la Farrapona pour voir l’étape reine de La Vuelta et voir si le lien entre Rodlic et Carapaz se termine ici», déclare Elías.

Une montée de 6 kilomètres les a menés au sommet. «Nous avons laissé la voiture et sommes montés jusqu’ici, cela semblait simple, mais il y a une bonne montée. Il n’y a pas de public sur toute l’ascension, il est coupé par la garde civile et vous ne pouvez pas monter avec la voiture, la seule chose est à vélo ou à pied. La mesure nous semble grande, bien sûr, dans le cadre de cette année 2020 qui est si rare, elle est très bonne. Malgré tout ce que nous voulions venir car les plus petits en raffolent et mon mari aussi, et moi en tant qu’épouse et mère de cyclistes, me voilà », explique Manoli, derrière l’aire d’arrivée.