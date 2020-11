Il l’accepte après avoir quitté la rencontre qu’il a tenue hier avec la Principauté avec l’engagement que, face à la journée des 21 et 22 novembre, la possibilité d’ouvrir les terrains de jeux aux supporters sera à nouveau étudiée. «Nous leur avons expliqué qu’il est possible de concourir en toute sécurité car il s’agit d’un spectacle en plein air dans lequel la distance de sécurité est maintenue et ils ont compris la situation et l’argent que représentent non seulement ces deux compétitions mais tout le football de la région. », A expliqué Ramón Alonso, vice-président de la Fédération asturienne, également présent à la réunion tenue avec la ministre de la Culture, de la Politique linguistique et du Tourisme, Berta Piñán, et avec la directrice générale des sports, Beatriz Álvarez.

Ce jour sans public ne sera pas ce week-end à venir, au cours duquel la compétition sera à nouveau reportée, mais le suivant, qui doit se jouer les 14 et 15 de ce mois. Une décision qui doit être entérinée aujourd’hui lors de la réunion télématique que la Fédération tiendra, à partir de 19h00, avec les clubs des deux compétitions concernés. “Maintenant, nous devons le transmettre aux clubs”, a confirmé Alonso.

Mais l’inquiétude de la Fédération asturienne va au-delà de ces deux compétitions, puisque maintenant, avec l’aggravation des données de la pandémie de coronavirus, toutes les ligues et formations régionales se sont arrêtées, dans lesquelles il y a implication autour 16 000 personnes entre les catégories inférieures et les seniors. Et c’est que dans la région il y a 264 clubs de football qui participent à ces compétitions.

La Fédération asturienne a voulu faire voir hier à l’exécutif régional l’ampleur économique du football dans la région et pour cela elle a présenté un rapport détaillé de tout ce qui fait bouger cette activité. En réponse, la Principauté leur a montré sa volonté, au bout de deux semaines, de réétudier la possibilité d’ouvrir les portes du football.

56 jeux

Les matchs reportés en troisième et en Ligue nationale seront de 56: les 30 des trois premiers jours de la troisième, plus le Navarro-Praviano reporté du premier; _ auxquels il faut ajouter encore 25 de jeunes nationaux

16000 touchés

Les personnes qui jouent au football fédéré dans les Asturies sont environ 16000, ne comptant que les ligues régionales, c’est-à-dire toutes celles des catégories inférieures, à l’exception des deux premiers jeunes, et des seniors inférieurs

264 clubs

Il y a 264 clubs de football enregistrés dans la Fédération asturienne de football, y compris dans ce cas ceux dédiés au futsal. Des entités de tailles très différentes, mais qui amènent des équipes à s’affronter