La Fédération Automobile de la Principauté des Asturies (FAPA) a annoncé ce matin dans une lettre de son président, Ángel Márquez Ron, qu’il suspend temporairement toutes ses compétitions en raison de Nouvelles mesures lancé par le gouvernement de la Principauté et l’exécutif central présidé par Pedro Sánchez pour contrôler la pandémie causée par le coronavirus. La lettre de Ron est la suivante:

En vertu de la nouvelle réglementation publiée en octobre par le gouvernement de la Principauté des Asturies, nous nous trouvons dans la nécessité de prendre cette décision difficile et compliquée, donc à partir du 28 octobre à 12h00, la circulation automobile est interdite tout au long du Région de la Principauté des Asturies

Surtout notre sport est touché très directement par l’interdiction du public dans les compétitions sportives, sachant la difficulté que cela implique, nous sommes forcément condamnés à cette décision. Nous n’avons pas les compétences nécessaires ou les capacités organisationnelles suffisantes pour garantir le respect de ce qui est publié dans le BOPA, nous sommes convaincus que c’est la décision la plus cohérente.

Au fur et à mesure que nous progressons dans l’état de la pandémie, nous serons suffisamment agiles pour modifier la décision et l’adapter aux réglementations dictées par les autorités compétentes en la matière et bien sûr notre priorité est de garantir le respect de la réglementation, de protéger la santé des citoyens et, surtout, tous les voisins où se déroulent nos compétitions. En attendant que la situation épidémiologique s’améliore, ce que nous souhaitons tous, nous attendrons toujours de pouvoir revenir sur cette décision, afin que chacun comprenne et comprenne qu’à l’heure actuelle, le plus important est d’améliorer la situation de l’épidémie. Soyons prudents, prêtons attention aux autorités compétentes et faisons preuve de bon sens, comme l’indique la DSSP (Direction Générale de la Santé de la Principauté). Nous appliquerons les trois Ms: mètres, mains et masque.