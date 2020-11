La Vraie fédération espagnole de football Il est clair à ce sujet et ira en justice contre Javier Tebas et Fuenlabrada. Président Luis Rubiales Il a assuré ce vendredi lors de l’inauguration des nouveaux terrains de football à San Pedro de Visma (A Coruña) que l’institution comparaîtrait devant le tribunal dans l’affaire Fuenlabrada.

“Je vais en profiter pour voir comment il va et voir si nous sommes autorisés car nous allons comparaître au moment où nous le pouvons et nous demanderons le maximum de responsabilités pour les décisions qui doivent avoir des conséquences au niveau judiciaire et administratif”, a déclaré le président de la Fédération. à propos du scandale qui s’est produit autour du match le dernier jour de la deuxième division entre Deportivo et Fuenlabrada qui a dû être suspendu après les positifs pour le coronavirus dans l’équipe de Madrid.

Sur ce qui s’est passé, un scandale dont il était responsable de dénoncer OKDIARY, Luis Rubiales voulait préciser que: «Il était caché de Fédération et le CSD ce que Fuenlabrada et la Ligue elle-même savaient déjà, et cela reste impuni et nous comprenons qu’il ne peut pas rester impuni ». «Un moment avant le départ des joueurs sur le terrain, nous avons reçu un appel de la Ligue et du CSD, mais la veille il y avait des infections et ni ici à Coruña, ni au CSD ni dans la Fédération, nous n’avions d’informations et ne pouvions pas participer au décision de voyager ou de ne pas voyager », a-t-il déclaré.

OKDIARY, avec ses informations, était essentiel pour le gouvernement, par l’intermédiaire de la CDD, d’agir pour Javier Tebas au parquet pour ses liens avec Fuenlabrada, un club où travaille son fils Javier Tebas Jr. Dans ce médium, nous rapportons également l’implication du président de la Ligue avec le club madrilène.

L’affaire Fuenlabrada avait le Football espagnol avec ses 28 points positifs. Le club madrilène, avec l’approbation de la Ligue, a ignoré tout le protocole de santé auquel tout citoyen espagnol se conforme en se rendant La Corogne et créer une épidémie de coronavirus dans l’hôtel NH Finisterre heures avant de disputer le dernier match de la saison régulière de la deuxième division lundi. Thèbes a soutenu que ledit protocole n’avait pas été violé, mais il semble maintenant qu’il devra le prouver devant le tribunal.